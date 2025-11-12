台南技工網路誘騙國中少女拍裸照、性侵害懷孕 為減刑想婚認子全碰壁遭重判

林男上網誘騙國中少女拍裸照、性侵害懷孕一審遭重判。資料照片

林姓男子2年前在交友軟體上認識年僅12歲的國一少女，不但花言巧語誘騙少女自拍裸照傳給他觀賞，還三度將少女帶到汽車旅館性侵；不久少女家人發現她懷孕，才報警逮捕林男。法院審理時林男為求輕判，表示願負起責任與少女結婚共同撫養小孩，但被家屬拒絕，法官也認為林男犯後態度不佳，無減刑理由，一審判他有期徒刑4年6月，現上訴二審中。

檢警查出，林男於2023年2月初透過交友軟體「Heymandi」結識就讀國中一年級的少女，明知她未滿14歲，仍於聊天時透過IG傳送「既已交往，想看妳胸部」等訊息，誘騙少女拍攝裸露胸部照片。女學生不以為意，就依指示拍了幾張裸露胸部的照片傳送給林男。

廣告 廣告

不僅如此，林男更於同年3月、9月及10月間，三度帶少女至高雄市某汽車旅館發生性行為導致她懷孕。少女父親察覺女兒身體異常，追問下得知真相，憤而向婦幼警察隊報案。檢方偵查後，依《刑法》與未成年人性交罪及《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌將林男起訴。

高雄地院審理時林男雖坦承犯行，但未與少女家屬達成和解，亦未承擔孩子撫養責任，導致嬰兒須由社會局安置。他為求輕判，還表示願與少女結婚並共同扶養小孩，但少女家屬斷然拒絕。

法官認為，林男行為傷害少女身心健康，甚且導致價值及道德觀產生混淆，嚴重戕害少女心靈、兩性認知之健全及人格發展，毫無可憫恕情狀，依對未滿14歲女子性交3罪及引誘少年製造猥褻電子訊號罪，合併應執行4年6月徒刑。可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

闆娘大獲全勝！老闆外遇不擦嘴讓渡公司經營權又簽500萬本票賠妻 再偷吃被逮判賠20萬

太子集團爆乳女特助15萬交保燦笑引熱議 北院躺槍挨批急澄清

快訊／花蓮豐濱台11線3車連環撞 小貨車側翻駕駛傷重不治