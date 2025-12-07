台南技術員曾持刀追警…又因違停買晚餐被開單持斧砍女警 檢聲押獲准

台南地檢署將林姓男子涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。記者袁志豪／攝影

42歲林姓技術員過去不滿警方將他的車輛拖吊，曾持登山刀追上拖吊車，跟警員扭打；昨晚他又不滿車輛再被巡邏員警開單，郭姓男警開完轉身離去，黃姓女警跟著離開，但走在後面，林再度情緒失控持車上斧頭攻擊女警肩膀、雙臂，台南地檢署將林向法院聲請羈押獲准。

台南地院說明，林承認客觀事實但否認有殺人犯意，依據監視器畫面、林持斧頭攻擊女警身體重要部位，採認檢察官主張林有殺人不確定故意；參酌林隨身攜帶斧頭，且曾數次持刀械攻擊執法人員或他人，堪認有反覆實施之虞，認定有羈押原因及必要，應予羈押。可抗告。

判決書指出，林姓男子2016年5月就因不滿台南市警第一分局員警將他的車輛拖吊，持登山刀追上拖吊車，跟吳姓警員發生扭打，導致吳右眼眶挫傷瘀血、下嘴唇挫傷、左頸部挫傷與抓傷等傷害；台南地院認定他漠視公權力，影響社會秩序及公權力執行，依妨害公務罪判刑4月。

林姓男子昨晚開車出門買晚餐，在台南市東區崇德12街、崇德路未熄火紅線違停，第一分局接到110轉達民眾報案檢舉，德高派出所黃姓女警與郭姓男警便駕駛巡邏車前往取締；因車主不在車上，8時35分由郭製作白色的舉發單，郭剛完成白單，林便返回，郭將白單交給他。

原本過程平和，林也配合收下白單，並沒有言語爭執，警方告知事後會再寄出正式的紅色罰單，完成後，郭與黃女轉身準備回到巡邏車；沒想到，林突然情緒失控，拿出車上的斧頭追上員警，由於這時黃女走在後面，肩膀、雙臂分別遭到斧頭砍擊3下，黃女與郭立即轉身將林壓制。

黃女與郭先打掉郭的斧頭，合力制伏上銬，並通知支援警力到場；31歲的黃女為警專31期，所幸有穿背心式防彈背心，並未遭砍中要害，傷勢為背部及兩臂有撕裂傷，經醫院縫合救護後已返家休養，無生命危險，分局將讓她休息2、3天，等身體恢復再回來上班。

據了解，林姓男子職業是工人，職稱為技術員，就住在事發分局轄區，因過去有露營的習慣，車上有放安置帳篷後，拔釘子用的斧頭；昨晚他車輛沒熄火，眼見停一下車去買晚餐，回來就被開單，因而做出衝動行為，並稱上月跟本月已被開了3張罰單。

林使用的「拔釘斧」一邊為斧頭、一邊為拔釘器，林攻擊到黃女的肩膀與雙臂，導致黃女衣服上血跡斑斑；檢方偵訊後，認林涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大，今天上午11時許向台南地院聲請羈押，法院晚間6時許裁准。

