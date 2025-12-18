南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

台南有拖吊業者在國道上處理車禍，卻突然出現一名男子自稱西港派出所警察，還不但斷跳針問"你不知道我是誰嗎？"，在現場放話嗆聲，甚至還疑似意圖開車衝撞，讓拖吊業者相當傻眼。台南警方表示這名男子並非西港派出所員警，也提醒冒用警員身分是有刑責的。

台南拖吊業者處理國道車禍 "不速之客"冒名警察干擾

拖吊人員處理車禍事故，突然出現一名男子在現場，狂問"你不知道我是誰嗎？"（圖／tainan__crane）

拖吊人員處理車禍事故，突然出現一名男子在現場拼命跳針，狂問"你不知道我是誰嗎？"，還放話嗆聲。當是拖吊業者說，那名男子突然跑來事故車後面，人下車，跟我說＂你知道我是誰嗎＂，後面他又說他是西港所員警，他來這裡辦案，要給我們死。誇張情況就發生在國道一號南下319公里路段，當時拖吊業者正在處理車禍事故，卻遇上自稱員警的男子，干擾拖吊作業，甚至意圖開車衝撞。南市警西港分駐所巡佐李三福說，經本分局查證該名人員，並非本分局西港分駐所員警，本分局目前尚未接獲民眾報案。

誇張情況就發生在國道一號南下319公里路段，自稱員警的男子干擾拖吊作業，甚至意圖開車衝撞。（圖／tainan__crane）

畫面PO上網，網友調侃男子好可憐，連自己是誰都不知道，也提醒冒用警員身分是有刑責的。而到底這名男子是誰？又為什麼在國道上突然下車假冒員警，還是要等到當事人到案才能釐清真相。

