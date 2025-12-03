台南拚下水污泥廢物變營建夯資源 黃偉哲：開源節流點石成金

台南市「下水汙泥」再利用示範廠房將「下水汙泥」再利用發揮到極致。（圖／翻攝自台南市政府官網）

台南市長黃偉哲今（3）日表示，台南市成功推動「下水汙泥」再利用，正想辦法把汙泥穩定轉變成高品質「控制性低強度回填材料（CLSM）」的摻配料及景觀粒料，展現了城市循環經濟、開源節流和永續發展的決心。

台南市長黃偉哲（圖）對施政如何開源節流頗上心。（圖／方萬民攝）

台南市政府水利局官員介紹，下水汙泥傳統上被視為很麻煩的廢棄物，從處理到清運成本都高得嚇人，加上佔用了大量掩埋空間，去化往往令人頭痛。而南市府近期響應中央國土管理署對汙泥「燃料化、材料化、肥料化」的三化政策，利用仁德水資源回收中心空間與設備，設置了全台第一座「下水污泥再利用示範驗證廠」，目前已成功燒製「景觀粒料」再利用產品。

「下水汙泥」轉變為控制性低強度回填材料（CLSM）景觀粒料實績。（圖／翻攝自台南市政府官網）

水利局官員進一步指出，市府也正積極進行其他試驗，就是要想辦法將處理後的污泥穩定轉變成CLSM的摻配料，因為CLSM具備流動性與自充填特性的特質，這可有效避免傳統柏油路回填夯實不足的道路凹陷危機，因此成了管線開挖後回填的最佳材料，周邊摻配料需求當然也大增。

黃偉哲對此指出，這項突破性技術不僅解決污泥去化的環境難題，更可將廢棄物轉變為有價值的營建資源，預料能大幅降低廢棄物清運預算，還可以提升公共工程品質，減少後續維護成本。

黃偉哲重申，推動循環經濟是台南市邁向永續發展的必經之路，而污泥再利用落實了環保政策並兼顧財政考量，市府對此少了不少預算支出，未來台南將持續創新，讓每一分資源都盡量能被循環利用，以打造安居樂業、永續共榮的現代化城市。

