台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱

台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬60的男子。

事件發生於14日中午11時許，當時便當業者正在台南中西區祀典大天后宮廟前發放愛心便當，現場排起長長人龍。突然間，隊伍中出現騷動，原來是有人發現一個三角錐上擺放著一大疊鈔票。有目擊者表示，當有婦人想要碰觸那筆錢時，他立即上前勸阻：「你不要，那個錢不是我們的，你不要動，因為那個男生我知道，他有拿手機準備要拍了。」

員警接獲有人報案聲稱有糾紛，但到場時根本沒有當事人，只有20萬現金被放在三角錐上。（圖／TVBS）

不久後，員警趕到現場查看情況。員警表示：「報警的人說什麼糾紛，我們來也沒有。」活動主辦方清點後確認，三角錐上的現金總共高達20萬元。目擊者進一步描述，放置現金的男子手法十分精明：「他很聰明，他馬上拍下來，說你證據被我抓到了，馬上打電話叫警察來，他就是挖一個坑要讓你跳啦。」

當地居民透露，這名設下陷阱的李姓男子並非首次進行類似行為。去年3月他曾在超商撒6000元，今年3月更在永康人行道上展示600萬元現金。這次他再次出手，以20萬元現金作為誘餌，意圖拍攝民眾觸碰現金的畫面後報警控告侵占。活動主辦方表示：「那聽說好像是下午之後，警察回到派出所之後，就有一位男士說他有遺失20萬元。」

這起事件已讓附近居民人心惶惶，許多人表示即使看到地上有大筆金錢也不敢觸碰，深怕再次落入有心人設下的陷阱中。這種以現金作為誘餌的行為，不僅干擾公共秩序，也造成警方資源的浪費，引起社會各界關注。

