台南挺憲議員批「拒簽協議」 陳亭妃喊尊重

民調勝出的立委陳亭妃20日拜會力挺立委林俊憲的議長邱莉莉，卻因沒有簽署挺憲派議員提出的3點協議保證，導致雙方出現「沒有達成完全共識」的遺憾。挺憲議員認為，陳應向社會大眾及民進黨支持者，解釋不能接受另2點的原因。（洪榮志攝）

民進黨台南市長初選落幕，民調勝出的立委陳亭妃20日拜會力挺立委林俊憲的議長邱莉莉，卻因沒有簽署挺憲派議員提出的3點協議保證，導致雙方出現「沒有達成完全共識」的遺憾。對此，陳亭妃回應「尊重」；但挺憲議員認為，陳應向社會大眾及民進黨支持者，解釋不能接受另2點的原因。

議員周嘉韋認為，我們提出的3點協議都有道理，陳也並非完全不與黨團對話，她逐一檢視協議，但發現第3點可以接受，其他2點則無法接受，並覺得格外凸顯、被放大；但這2點她不能接受的，卻是我們基層支持者很在意、擔憂的，這就是問題。

周嘉韋還說，陳亭妃沒有辦法正面告訴我們答案是什麼，但這個承諾對於陳亭妃、民進黨團，甚至是整個民進黨來說都很重要，「未來要尊重民進黨團決議，任何縣市都一樣。」至於她對切割郭信良、不輔選他黨等2點有所顧忌，這部分她要自己去跟社會大眾及民進黨支持者解釋，支持者能不能接受她的解釋，才是民進黨年底勝選的關鍵。

國民黨台南市長提名人立委謝龍介則回應，這是民進黨的家務事，他不便評論，尊重他們。但國民黨會團結所有的力量，也會做好各種努力，打贏這場選戰。

對此，黨團總召李宗翰也說，國民黨在台南市沒有初選，代表謝沒有初選之後的相關經驗，且許多國民黨議員似乎很支持民進黨推出的候選人，建議謝龍介應該要去做好功課。會談過程中，他感受得到雙方是需要磨合的，謝應該是有點羨慕民進黨有這樣的機制吧！至於陳亭妃對協議回應表示「尊重」，也很感謝大家都出來「把話說開」，民進黨有這樣的機制，可以透過對話贏得2026的勝選。

