台南捷運綠線「飛天鑽地」還要過河！潛盾工法穿越運河底

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運綠線不只要「飛天」，還要「鑽地過河」！目前可行性研究案規劃19個站點，最新方案將市區地下段往西延伸至永華路二段，路線將直接穿越台南運河河床底下通過。未來捷運綠線不僅「飛越」城市，也將在運河底開出一條隱形航道。

南市交通局表示，地下段施工多採「潛盾工法」，開挖深度比河床更深，此技術為國內外都市捷運常見方式，施工經驗相當成熟、安全性高，民眾可放心。

綠線為台南東西向捷運骨幹，全長17.23公里，東起市道180與台39路口，行經平實轉運站、台鐵台南站、舊城區、市議會至台南地方法院，全線設19個車站，其中7座地下車站(G8至G14)、12座高架車站。

規劃站點，G1保吉路、G2大灣民族、G3大灣南興、G4崑山科大、G5復興里、G6平實轉運站、G7小東東興、G8成功大學、G9成大醫院、G10台南車站、G11台南醫院、G12南市美術館二館、G13永華海安、G14市政府、G15永華文平、G16永華育平、G17安億轉運站、G18億載金城、G19台南地方法院，其中成大、成醫、市政府站都是地下車站。站距平均800公尺至1公里，地下段更密集，每500至800公尺一站，步行10至15分鐘即可抵達，轉乘更為便利。

不過地下線延伸至永華路二段、跨越運河，也讓地方擔心以前海安路地下街施工期間連續壁滲漏水，「交通黑暗夢魘事件」重演，憂心工程延宕，交通受影響、沿線商家營運再受衝擊。

交通局強調，台北捷運已有多條成功穿越河道案例，如新莊線、蘆洲線及環狀線等，經驗豐富；相較之下，台南運河河床深度更淺，捷運隧道開挖不成問題。施工前將進行地質鑽探與結構評估等必要調查，施工期間亦會即時監測古蹟、鄰房及文化資產狀況，確保工程安全。

台南捷運綠線路線規劃，圖為小東路段將採高架化。(記者洪瑞琴攝)

台南捷運綠線規劃路線，圖為永華路一段為地下化範圍。(記者洪瑞琴攝)

台南捷運綠線市區地下化段將穿越台南運河床底下通過。(記者洪瑞琴攝)

台南捷運綠線規劃，東起歸仁保吉路(市道180與台39路口)。(記者洪瑞琴攝)

