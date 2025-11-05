台南捷運與台鐵善化站共構 交通局：納入整體評估

台南鐵路地下化工程即將於明年底完工通車，而善化地區鐵路，地方則能立體化。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鐵路地下化工程即將於明年底完工通車，針對台南善化地區鐵路立體化可行性，南市副議長林志展關切目前進行進度。南市交通局表示，原以「跨站式站房」為改善構想，但地方仍普遍認為需以鐵路立體化為最終方案。考量未來捷運將於善化站共構，區域發展動能可望提升，市府遂再向交通部爭取補助進行補充研究。

交通局表示，交通部於2024年11月核定補助630萬元，目前顧問公司已於10月完成期中報告，預計115年4月提報期末報告。本案將評估拆除光文陸橋及大成陸橋，以改善交通瓶頸，並將「台鐵善化站與捷運深綠線共構聯合開發」納入整體評估，提供車站周邊整體開發的規劃建議，創造善化站區全新發展的新契機。

廣告 廣告

林志展表示，善化區光文陸橋前身為北仔店平交道，被評為全國五大危險平交道之一， 於2011年改善完工啟用，但通行動線複雜，時有不諳路況的駕駛行駛錯車道；機慢車自西側往東至茄拔東勢寮方向須繞行；行人與腳踏車通行鐵路兩側不便，此外陸橋轉彎幅度較大、易生事故。善化區光文陸橋興建年代久遠，車道狹窄、汽機車爭道易生事故。

他表示，善化地區東西向交通主要依賴善化站南北兩側陸橋，此外兩側道路系統亦存在差異，鐵路東側大多數地區行車時間需要5分鐘以上；鐵路立體化後陸橋消除，區域交通與串聯可獲改善。為消除光文陸橋、大成陸橋，改善通行；台鐵與捷運深綠線共構聯合開發，創造善化站區發展新核心，請市府積極推動、爭取善化地區鐵路立體化。

【看原文連結】

更多自由時報報導

準「鳳凰」颱風路徑更明確了！氣象署估下週三影響台灣

「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」

埔里黃牛遭拖行受傷疑受虐 好心人買下送「老牛的家」養老

台中工廠火警環保局急發空汙快訊 網稱6行政區都聞到塑膠味

