台南捷運藍延伸 都發局：研議設遊樂區、大型賣場帶動人潮

台南捷運第1期藍線經南紡購物中心。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運正式啟動後，外界關心長期都市計畫是否能領航銜接。市府都發局指出，捷運最重要的關鍵是財務平衡，而財務能否自給自足，幾乎全繫於「旅運量」多寡，因此也在研議藍線延伸沿線是否可能導入遊樂園或大型賣場等大型開發，以帶動人潮。

都發局長林榮川表示，第1期藍線之所以先推動，就是因為沿線人口最密集、旅運量最具可行性，相對有機會達成財務平衡。至於第1期藍線延伸往關廟方向，目前沿線尚有少開發的區域，因此正在評估是否能引入大型吸客設施，增加未來運量。

他說，第2種提升財務方式，是在捷運沿線配合整區開發，提高容積率、提供獎勵容積，讓民間更有意願投入開發。不但能帶動區域新風貌，也有助於捷運財務體質。像藍線沿線就有幾個大型開發案，包括南紡已成熟開發、以及台糖在台南文化中心附近的大面積土地，未來都可能呈現新的都市樣貌。

針對外界關注的綠線，林榮川指出，由於綠線必須穿越市區，部分路段還牽涉到地下化，而地下化經費通常是地面興建的3到5倍，因此財務評估更為關鍵，目前仍需審慎討論。

至於有民代倡議將深綠線延伸至新營，他坦言，以財務目前評估到南科；若要北延，就必須有足夠的人流支撐運量，因此延伸到新營會是較長期、甚至需拉到50年期程的都市規劃。

林榮川也強調，市區捷運長度適合的距離約15公里，若太長就可能需要其他運具接力，否則速度與效益反而下降。因此規劃必須與交通、經發共同合作，評估產業園區、商業區、住宅區的開發，讓路線具備永續營運的條件。

他進一步指出，政府現正全面導入AI，團隊也正把各項業務資料庫化、圖資數位化，未來可用AI模擬城市發展情境，例如「從車站開始開發比較好？還是從公園旁邊帶動？」甚至比較住宅區、商業區、產業園區的不同發展模式，協助找出最適合城市的成長。這些數位工具能讓規劃更精準，讓台南未來的捷運與都市發展更具前瞻性與整體性。

