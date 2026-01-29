台南捷運藍線年底前拚動工 變電站都市計畫變更將辦說明會

台南捷運藍線第一期藍線主變站用地位在仁德區二仁段1084地號土地，將舉辦公開說明會蒐取民眾意見。（台南市政府交通局提供／郭良傑台南傳真）

台南捷運藍線於114年10月21日獲行政院核定，目前正針對設施用地加緊辦理相關程序，其中一座變電站規畫利用台南機場旁的農業區土地，將辦理都市計畫變更。為瞭解土地所有權人及相關單位意見，交通局將於2月4日在仁德區成功里活動中心，舉行都市計劃公開展覽前座談會，綜合相關意見以確認後續開發計畫。

台南捷運第一期藍線預計在115年底前動工，市長黃偉哲請交通局務必妥善向市民說明、溝通規劃內容，讓工程順利開展。交通局在啟動都市計畫法定程序前，特別辦理公開展覽前座談會，蒐集土地所有權人及各界意見，並滾動檢討本案都市計畫變更草案內容。

交通局長王銘德表示，台南捷運第一期藍線北起台鐵大橋站，沿省道台1線佈設，南至文化中心，另於中華東路與東門路口向東行至仁德轉運站，採全線高架單軌系統，未來也規劃與紅線串連，再沿台1線省道往南連接仁德、嘉南藥理大學地區。

王銘德指出，因捷運列車牽引、車站設備都需要電力，必須設立變電站，該用地位在二仁段1084地號土地，屬仁德區文賢地區都市計畫區內農業區，靠近台南機場圍牆邊，現為蔗田及瓜田，目前規劃變更為捷運系統用地，並修正土地管制要點。該地點位置適中，未來設置主變電站可供應藍線所有車站、列車及其他設施所需轉供電力，也可兼顧未來捷運紅線之供電需求。

交通局強調，這項都市計畫座談會將於2月4日下午2時30分假仁德區成功里活動中心1樓舉行，目前都市計畫變更尚於草案階段，相關土地所有權人及民眾若有任何意見均可在座談會上提出，交通局都會將建議案納入規劃作業檢討，相關資訊可至台南市政府交通局官網、台南市捷運工程處網站下載參閱及表達意見。

