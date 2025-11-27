台南捷運藍線明年動工 永康中華路將蓋立體停車場

台南捷運藍線沿永康中華路南行，目前人行道正配合進行整建，完工後提供行人更友善的空間。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南捷運藍線預計2026年底動工，未來永康中華路停車問題也面臨嚴峻考驗。為了解決當地停車空間不足及活動中心土地取得問題，台南市政府計畫於永康兵仔市場附近的停車用地規劃為一處結合里活動中心的多功能立體停車場。南市都發局目前正辦理都市計畫修正，以取得公共設施保留地，都計重劃程序約3年可以完成，加上工程需時2年，整體約5、6年時間完成。

南市議員林冠維表示，永康區居民樂見中華路成為台南首條捷運路線，當地人行道正進行整建與行人友善空間改善，解決過去人行道狹窄及被電箱佔用人行道問題。但他發現該區域非常缺乏立體停車場，尤其當地鄰近兵仔市場，人潮眾多，未來捷連完成後將無處可停車。他建議將原停車用地(停12、13)規劃為一處立體停車場，並結合中興里活動中心、親子悠遊館等多功能場館，這樣可說一舉多得。

南市交通局說，目前正朝地方協調共識進行，感謝議員協助協調，未來捷運興建時，會維持原有的車道數量，對於原兩邊預留捷運出口，經地方協調後集中在一邊，以取得比較大的土地，可以讓停車場立體化，並結合里活動中心多功能使用，工程約需2年，整個期程也會與捷運完工期程銜接。都發局則表示，整個都計修正確定後，會再報內政部審查，重劃程序最快3年可完成。

