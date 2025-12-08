台南掀狂歡潮 連嗨6周到明年

歲末對很多人來說，是一年中最有期待感的時刻，商圈開始熱鬧、街頭燈飾閃爍，滿滿節慶氣息。今年，我想再次邀請大家，把台南當作冬季旅遊目的地，享受最精彩的耶誕節和跨年。

「2026台南好young耶誕跨年系列活動」將從11月29日開跑，連續6周直到跨年夜，周周有活動。歌迷期待的演唱會卡司也將陸續公布，歡迎密切關注。

記得我剛上任時，全市年末只辦1場演唱會，之後增加為2場、3場，到現在已是兼具區域平衡與多元內容的系列慶典。

今年除了3場演唱會，還有3場親子活動分別在南科考古館、佳里體育公園及南紡時代公園登場，有「豆子劇團」、「蘋果劇團」、「如果兒童劇團」等，搭配闖關遊戲，讓大小朋友開心玩。

外地朋友為了耶誕跨年來台南都會住上一晚，我想趁這機會分享旅宿新亮點。近期國際品牌陸續進駐，像剛宣布的希爾頓頂級品牌「Signia by Hilton」，以及在南科動土的「萬楓酒店」，都讓台南住宿選擇更上一層樓。

事實上，台南的旅宿房間數從民國107年1萬2000多間，成長到今年已達1萬6000多間，旅宿業蓬勃發展，再次印證台南在觀光與商務領域的吸引力。

旅遊時，購物當然也不能少。「2025台南購物節」登錄活動，消費滿50元即可參加抽獎。獎項從百萬名車到現金、飯店住宿券、3C家電等，活動一路持續到明年3月1日，遊台南的同時，也把豐富好禮一併帶回家。

台南的城市魅力持續升級，邀請大家一起來台南，追星、賞景、吃美食、逛市集，迎接2026到來。