台南推下水污泥再利用 廢棄物變營建材料資源

（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市政府與中央合作設立「仁德下水污泥再利用廠」示範驗證廠，推動將污泥轉化為營建材料摻配料及景觀粒料技術，提供解決污泥去化方式，並有助提升公共工程品質。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，傳統上被視為棘手廢棄物的下水污泥，處理與清運成本高昂，且佔用大量掩埋空間，市府響應國土管理署「燃料化、材料化、肥料化」政策方向，於仁德水資源回收中心設置全台首座「下水污泥再利用示範驗證廠」，目前已成功燒製「景觀粒料」再利用產品。

水利局說明，為了更進步驗證多元化再利用技術，市府團隊正積極進行各項試驗，目標將處理後的污泥穩定轉化為控制性低強度回填材料（CLSM）的摻配料，CLSM具有高流動性與自充填特性，是管線開挖回填最佳材料，能有效避免傳統夯實不足造成的道路凹陷問題。

水利局指出，這項技術的突破，不僅解決污泥去化環境難題，更可將廢棄物轉化為有價值營建資源，預估能大幅降低廢棄物清運預算，同時提升公共工程品質，減少後續維護成本。（編輯：陳清芳）1141203