台南推動下水污泥再利用 (圖)
台南市政府在仁德水資源回收中心設置全台首座「下水污泥再利用示範驗證廠」，正積極進行各項試驗，目標是把處理後污泥穩定轉化為控制性低強度回填材料（CLSM）摻配料，目前也已成功燒製「景觀粒料」再利用產品。（台南市政府提供）
中央社記者楊思瑞台南傳真 114年12月3日
