台南推動指定年齡健康篩檢 刮出健康送三百禮券

為提升市民健康意識、鼓勵定期接受預防性檢查，台南市衛生局今(12)日舉辦「一馬當先，健康篩檢」大禮包啟動記者會，邀請符合指定年齡的市民朋友主動參與公費健康篩檢，完成檢查後可登記領取300元禮券，以實際行動促進全民健康。

圖說：台南市衛生局舉辦「一馬當先，健康篩檢」大禮包啟動記者會，邀請市民踴躍參與公費健康篩檢。（圖片來源/台南市衛生局）

台南市副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席，現場展示象徵「刮出健康」的健康大禮包刮刮卡，並同步提供子宮頸抹片、乳房X光攝影及大腸癌篩檢服務，吸引不少市民前來參與，現場完成篩檢人次超過250人。

廣告 廣告

徐健麟表示，市府今年特別針對30歲、40歲、45歲、50歲及65歲等五個關鍵年齡層推出健康大禮包方案，鼓勵民眾及早掌握自身健康狀況。即日起至2月28日止，符合資格的市民完成指定篩檢並依規定線上登記，即可獲得300元禮券。

各年齡層對應的篩檢項目如下：30歲（85年次）為子宮頸癌篩檢；40歲（75年次）為成人預防保健服務；45歲（70年次）為乳癌篩檢；50歲（65年次）為大腸癌與胃癌篩檢；65歲（50年次）則為長者內在功能評估（ICOPE）。

衛生局長李翠鳳指出，癌症早期多無明顯症狀，透過定期篩檢才能及早發現、及早治療，有效降低死亡率。115年起新增公費胃癌篩檢服務，45至74歲市民可終身接受一次檢查；65歲以上市民（原住民55歲以上）則可每年接受一次長者功能評估，及早掌握退化風險。

衛生局也提醒，相關檢查可至合約醫療院所或各區衛生所預約辦理，更多資訊可上「臺南市愛篩檢平台」查詢，或撥打免付費專線0800-222-543洽詢。

更多品觀點報導

南市出現今年首例屈公病境外移入 黃偉哲籲返國旅客加強防蚊

牛肉湯店爆醬料見小強 南市衛生局要求限期改善

