台南推動設置猛禽棲架 防治野生動物危害農作

設置猛禽棲架的工作人員聚精會神在竹子綁線，沒一會兒時間一個成本便宜且好用的猛禽棲架就立起來。過去種植番茄的農民大多拿著喇叭、反光片驅趕，防止鳥類啄食，但效果有限，一天下來損失2到3斤的番茄，尤其對友善耕作的果農來說既費力又無奈。

東山區農民林莊智指出，「像這邊沒有用網室來講，鳥類就是都會下來，雖然說用亮片嚇牠 ，旁邊還有拉防護網拉高，可是小鳥太聰明了，牠們大概一天農損會有2到3台斤跑不掉。」

東山區農民王莨耿表示，「之後牠如果看到食物馬上下去抓 ，抓起來牠在上面可以直接食用，所以這部分棲架它功用是非常大，然後又可以避免用到一些化學資材，就是老鼠藥之類的。」

台南市農業局近年推廣猛禽棲架防治方式，鼓勵農民設置竹製棲架吸引猛禽棲息，協助農田驅趕鼠害、蟲害及鳥害，不僅有效降低損害，也能減少對毒餌與農藥的依賴。

台南市農業局森保科長朱健明說明，「我們教育訓練完之後這些農民也是迴響，農民有11支，總共我們現在台南市有21支的老鷹棲架，用食物鏈的概念，希望用最少的錢發揮最大的效果。」

目前東山、官田、大內等區已設置10座棲架，單座成本不到500元，透過推廣也有農民自主響應，逐步形成自然防治網絡。後續農業局將持續追蹤使用情形，評估是否擴大設置範圍，並結合教育推廣與社區參與，打造兼具生產與保育的永續農田環境。