台南推動「區區有充電站」計畫 第6批充電站上線啟用





台南市政府持續推動淨零轉型與永續城市建設，積極打造友善電動車使用環境，交通局與環保局聯手向中央環境部爭取2.5億經費於37個行政區202處站點，建置90座/180席200kW快充格位及266座/席11kW慢充格位，目前各站點已陸續完工，後續由台電公司台南區處及新營區處配合完成電力供應後分批啟用營運。

交通局長王銘德指出，第六批充電站座落於11個行政區23處場域共8席快充格位及32席慢充格位，於4日上線啟用，分別位於東區龍山里第一區停車場 (2席慢充)、南區鹽埕路103巷路外停車場(2席慢充)、北區大豐公園停車場(2席慢充)、安平區建平八街路外停車場(2席慢充)、安平區永華平豐路外停車場(2席慢充)、楠西區楠西立體停車場外側(2席慢充)、龍崎區龍崎圖書館(2席慢充)、北門區北門區公所(2席快充1席慢充)、北門區蚵寮活動中心(2席慢充)、新營區新營網球場停車場(2席慢充)、新營區長勝營區停車場(2席慢充)、新營區天鵝湖第二停車場(2席慢充)、新營區復興路305巷停車場(2席慢充)、東山區東山衛生所(2席快充)、東山區東山區公所綜合大樓(1席慢充)、東山區東原里辦公處(1席慢充)、白河區白河區停三停車場(2席快充)、白河區永安里活動中心(2席快充)、白河區張慶芳紀念圖書館(1席慢充)、白河區竹門里活動中心(1席慢充)、白河區昇安里社區活動中心(1席慢充)、白河區白河區老人文康活動中心(1席慢充)、後壁區下茄苳泰安宮停車場(1席慢充)等，其中13處場域設為「充電專用格位」，10處場域設為「充電優先格位」，籲請所有駕駛人使用停車格位時多加注意現場牌面告示，如占用「電動汽車充電專用停車位」，經通報舉發可依停車場法處新臺幣1,200元罰鍰。

廣告 廣告

交通局表示，目前已啟用共59處充電站合計28席快充格位及82席慢充格位。自114年5月啟用至今，共累積使用逾1100次，總充電度數為22498.62度，其中六甲區六甲運動公園使用次數高達114次，其次為東山區東中里停一停車場113次、官田區官田衛生所97次、安平區南島路市政園區路外停車場82次、新營區三民路停車場66次。

交通局指出，為確保本市公有停車場充電服務訂價合宜，該局要求業者實施尖離峰定價，並核定尖峰時段費率不得超過每度14元、離峰時段則不得超過每度10元。本案營運團隊目前以快充每度8元、慢充每度5元的優惠價格提供服務，後續將不定期規劃行銷優惠方案，駕駛人可透過下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊及優惠活動，進而享有充電及支付等服務；另本市目前所有停車場域充電設施資訊均整合發布至交通局官網及「台南好停APP」，民眾亦可快速又方便查找充電站位置，提升整體使用體驗。

更多新聞推薦

● 賴清德揭台美合作三大戰略方向 盼立院支持關稅協議