南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導

台南有許多農民都深受鼠害和鳥害之苦，為了促進農業生產與生態保育發展，台南市政府農業局112年開始推動設置猛禽棲架，讓老鷹等猛禽，可以在棲架上休息，同時等待時機，捕捉在農田中的田鼠、蜥蜴等野生動物，目前市府加上農民自主增設的，共有21座，減少農民作物被破壞的機率。





台南推動"猛禽棲架"防鼠害 守住農民心血

猛禽可以直接在棲架上面休息，並抓食物來吃。（圖／翻攝畫面）









有的農民在架子綁上緞帶，有的使用反光片，有的甚至會拿大聲公親自來廣播，種種的方式都是為了驅趕鳥類或田鼠等野生動物，但這麼做效果其實很有限。農民說，這我們番茄，而且牠很聰明喔，它只要一點點轉色就牠們就開始吃，啊吃了之後牠們會跳，所以你在地板上還會看到一大堆。為了避免農民辛苦耕種的作物一再被破壞，台南市政府從112年開始，就在部分農田區域，設置了猛禽棲架，讓老鷹等猛禽，可以站在上面休息，同時抓準時機，抓捕田野間的蜥蜴、老鼠或是麻雀等，減少了農民的困擾。農民說，看到食物，馬上下去抓，抓起來牠在上面就可以直接食用，所以這個部分棲架它的功用非常的大，又可以避免用到一些老鼠藥之類的。棲架達人表示，竹子，或者是鐵管，還是一些，可以直接利用樹上下去綁一個橫桿，讓它做棲架讓老鷹棲息這是最簡單。

台南推動"猛禽棲架"防鼠害 守住農民心血

台南目前共有２１座猛禽棲架，市府評估是否繼續擴大。（圖／民視新聞）









猛禽棲架的設置，不只可以減少野生動物對農作物造成的傷害，還能減少使用農藥，目前台南市在東山、官田、大內及關廟農田設置10座，農民也自主增設了11座，目前共有21座的猛禽棲架，彷彿就是猛禽的自助餐廳。臺南市農業局森林及自然保育科科長朱健明表示，用食物鏈的概念啦，產生一個食物鏈，這樣子的話食物鏈愈長的話，我們生態環境就愈好。根據了解，在棲架設置之後，猛禽停棲率，已經有明顯提升，市府也會評估是否擴大設置，讓更多農民都能受惠。





