台南推庇護工場年節商品 鼓勵採購最有溫度禮物

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，推出多款精美年節禮盒與開運年菜，消費還可參加台南購物節抽獎，鼓勵民眾採購「最有溫度的禮物」，幫助帶動身心障礙者穩定就業。

台南市勞工局今天在官田區農會超市前廣場辦理「馬上幸福過好年－台南庇護年節禮」行銷記者會，攜手7家庇護工場，推出多款精美年節禮盒與開運年菜。

市長黃偉哲致詞表示，各庇護工場精心製作從沙拉、主菜、甜點到鳳梨酥一應俱全的年菜，以及年節相關商品，都讓人在寒冷天氣中感到溫暖，既然大家過年都有採買年菜與禮品需求，選擇庇護工場產品，不僅方便、美味，更能讓人感受到台南是有愛的城市。

黃偉哲強調，庇護工場年菜，不論品質或美味程度，絕對不輸五星級飯店，市府將帶頭鼓勵各局處採購庇護工場年菜與年節產品，期盼讓更多身心障礙者獲得穩定就業機會，也呼籲企業、工會團體與市民共同響應，支持庇護工場與社福團體。

台南市勞工局提供資料指出，本次行銷活動攜手7家庇護工場、推出12項年節商品，從年菜、飯後甜點到賀卡、對聯等一應俱全，消費者可一次購足。

勞工局提醒，向台南庇護工場購買，還可參加台南購物節抽獎，只要消費滿新台幣50元就可獲抽獎機會，加入台南購物節官方LINE帳號即可直接在手機上進行登錄，活動至3月1日止，盼大家透過訂購「最有溫度的禮物」，讓台南各庇護工場「馬到成功」。（編輯：陳仁華）1150107