台南推廣國產牛肉 4大牛肉湯名店聯手行銷

台南市政府農業局舉辦國產牛肉暨鮮乳行銷活動，清燙溫體牛肉湯是一大賣點。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的清燙溫體牛肉湯深受歡迎，已成為美食觀光的亮點之一，市政府農業局今天舉辦國產牛肉暨鮮乳行銷活動，邀請4大牛肉湯名店進駐料理，清燙、上桌，令人垂涎，現場還有羊肉、鹿肉、雞肉等畜產加工品的推廣，數以千計的遊客陸續湧至，相當熱鬧。

活動以「牛仔沖沖滾」為主題，今在善化啤酒廠熱鬧登場，結合知名店家與業者，還有青農、公協會等，規劃了「Moo Moo」市集，展售一系列的產品，全力推廣。

市長黃偉哲開幕，並發放折價券，成功炒熱買氣，立委林俊憲、郭國文，還有副議長林志展與議員陳碧玉等人都出席，為地方特產代言、行銷。

花蓮縣豐濱鄉長邱福順也帶領公所團隊共襄盛舉，展售當地的牛肉乾等知名伴手禮；今年活動邀請到阿裕、鴻牛、和味、蠻牛等4家台南在地知名清燙牛肉湯店家到場，大排長龍。

現場還有羊、鹿、雞等各式畜產加工品，內容多樣；也同時辦理「品飲6款乳品」、「牛肉湯最佳部位解析」2場知性課程，從乳品風味差異、酪農產業介紹到牛肉部位應用，帶領民眾深入認識國產乳品與牛肉的特色與價值。

黃偉哲表示，牛仔沖沖滾活動具有深厚歷史意義，從早期善化啤酒節延伸發展為結合善化牛肉湯的特色活動，感謝中央長期支持台南推動農產品行銷與外銷。

黃偉哲強調，台南擁有完善的肉品市場體系，能讓新鮮溫體牛肉迅速送達店家，再由專業師傅依肉質紋理細心切片，搭配滾燙高湯現沖，呈現最道地、最鮮甜的牛肉湯風味，值得推薦。

南市農業局長李芳林說，25間合作店家的集點活動已開跑，至12月19日為止，只要加入「台南牛最讚」LINE官方帳號，前往消費滿150元即可集1點，集滿3點可獲1次抽獎機會，點數越多、中獎機會越高。

大獎有台北-沖繩來回機票、維悅酒店平日雙人住宿券，以及AirPods Pro 2 等；可至「南得極品」粉絲專頁或活動網站查詢。

現場還有酪梨炒牛肉等美味料理，邀請市長黃偉哲代言。(記者吳俊鋒攝)

遠近馳名的阿裕牛肉湯業者沈大裕親自到場設攤，力挺市政府的國產牛肉暨鮮乳行銷活動。(記者吳俊鋒攝)

活動現場有4家台南牛肉湯名店聯手行銷，大排長龍。(記者吳俊鋒攝)

