台南推扶輪之子認養計畫 逾734萬元、扶助612名兒少
〔記者王姝琇／台南報導〕市府與國際扶輪3470地區攜手推動「2025-26年扶輪之子認養計畫」，為弱勢學子提供支持，今年協助612名兒少確保教育不中斷，市長黃偉哲今日親自頒贈感謝狀，盼持續透過公私協力為孩子打造更有希望的未來。
扶輪之子認養計畫自2023年啟動以來，結合社會局、家扶中心、學校及弱勢家庭等資源，陪伴許多孩子安心成長，今年更協助612名兒少確保教育不中斷。
黃偉哲表示，國際扶輪3470地區連續3年推動「扶輪之子認養計畫」，每位受助學子可獲得新台幣1萬2千元補助，用於學雜費及學用品。今年扶助人數達612名，補助總額達734萬4000元，對於有心向學但經濟條件有限的孩子，提供實質幫助。
社會局長郭乃文表示，扶輪社多年來與社會局密切合作，並以同理視角理解弱勢家庭所承受的現實壓力，也看見家長在資源有限下仍努力守護孩子受教權益的堅韌。感謝扶輪社今年持續以具體行動分擔家庭壓力，期盼藉由更實質的支持，讓家長更安心，也讓孩子能在充滿希望的環境中自信成長。
更多自由時報報導
國中國小生流行喝「這飲料」 王婉諭示警：非同小可
阿姨忘記藥名「畫火柴人」求助 型男藥師秒懂網封通靈王
2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿
3.6億後龍百變影城開幕一延再延 苗縣府：明年2月前後才會開幕
其他人也在看
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
馭暖前行，傳愛啟程「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益行動溫馨啟動
Written by: BearBMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰基得憶園與聊憶園合辦《得憶同樂 感恩相守》團聚餐會
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化基督教醫院得憶園與聊憶園於今（8）日上午共同舉辦「得憶同樂，感恩相守」互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
嘉義縣攜手「超級瑪利歐」打造2026台灣燈會 限量？磚塊小提燈曝光
嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。品觀點 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
粉紅超跑南下高雄遶境 "首度合體3山媽"吸引大批信徒
南部中心／綜合報導有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖，一連三天受邀高雄岡山，首度和岡山、旗山和鳳山的媽祖，聯合賜福遶境，吸引大批信徒到場迎接，鑽轎底，現場彷彿大型追星現場，場面盛大。白沙屯媽祖受邀南下高雄三天，所到之處湧入大批信徒，排隊著鑽轎底。（圖／民視新聞）宗教界的大型追星現場，看到這經典的粉紅轎頂，就知道"粉紅超跑"白沙屯拱天宮媽祖現身，這回來到高雄岡山，信徒把握機會來一睹媽祖風采。大批信徒排好位置等著鑽轎底，祈求媽祖庇護平安。適逢高雄岡山壽天宮創建313週年，白沙屯媽祖受邀南下三天，和高雄岡山、旗山和鳳山的媽祖首次齊聚岡山，共同祈安賜福，聯合遶境，所到之處湧入大批信徒，現場萬頭鑽動。岡山壽天宮主委 戴清福說，最後一天人特別多，因為大家都知道粉紅超跑天下午就要回去了，所以說岡山區全部居民都湧出來了。信徒三年前將貨車改裝為行動充電車，提供暖心的充電服務。（圖／民視新聞）有信徒揹著"媽祖痛包"來追星，另外還有來自苗栗的信徒，三年前就將貨車改裝為行動充電車，提供暖心的充電服務，讓大家放心拍媽祖，再也不怕手機沒電。提供行動充電的信眾說，下半年度這是第四次了，從南投媽祖繞境開始，每一個地方都有跟。聯合賜福遶境進入最後一天，白沙屯媽祖也在回鑾前，再度來到岡山壽天宮，信徒把握機會鑽轎底，期望媽祖加持保平安。白沙屯媽祖和三山媽祖合體，歷史性的的盛大場面，也讓岡山地區這三天熱鬧滾滾。原文出處：粉紅超跑南下高雄遶境 與三山媽合體寫下歷史性一刻 更多民視新聞報導白沙屯媽祖年、月曆結緣發放! 排隊人潮綿延2公里高中生考卷寫「中華民國」被扣分！挨轟活該下場曝粉紅超跑白沙屯媽祖高雄遶境 信徒擠爆現場 等待鑽轎底民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「SUPER MARIO」主題路跑亞洲首站在台中 萬名玩家齊聚開跑
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】跨世代的經典遊戲角色「超級瑪利歐（Super Mario）」的首場主題路跑互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
對特殊生的衝突與後悔 小六童繪和解勇氣
（中央社記者陳婕翎台北7日電）用孩子的視角修「和好」學分，小六生描繪對特殊疾病的同學產生「我討厭你」的想法與修補關係的勇氣，繪本獲羅慧夫顱顏基金會兒童文學獎銀獎，讓衝突與後悔成為成長的養分。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《國際產業》輝達H200登陸 傳25%分潤金由台灣買單！
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 50 分鐘前 ・ 21
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 128
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 511
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 小時前 ・ 9
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 22 小時前 ・ 6
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 19 小時前 ・ 4
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1