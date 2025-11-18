台南推『大家醫計畫』 12醫院518診所加入社區醫療

台南市530家醫院和診所參與大家醫計畫，提供完備的基層醫療雲端服務。(新聞處提供)

記者翁順利／台南報導

配合中央推動「大家醫計畫」，台南市目前已有十二家醫院及五百一十八家診所加入社區醫療的行列。市長黃偉哲十八日在市政會議聽取衛生局專案報告後，指示加強宣傳並輔導民眾加入，透過手機app做健康管理，精準掌握疾病資訊與轉診資訊。

黃偉哲表示，「大家醫計畫」以病患為核心，由基層診所與合作醫院共同提供照護服務。無論是慢性病患者、幼童，或是需要經常往返大醫院的民眾，只要就近在家附近的家醫計畫診所，即可獲得相關診療與用藥服務，減少往返大醫院的時間與負擔，民眾下載健康存摺APP，能同步查看就醫、用藥與健檢等資訊，不必再向醫院調閱紙本紀錄。

衛生局專案報告指出，「大家醫計畫」由基層診所與合作醫院共同組成社區醫療群，或由地區醫院作為核心組隊，以群體力量提供第一線醫療服務。例如三高（高血壓、高血脂、高血糖）等慢性疾病，透過社區型醫療團隊提供持續且整合性的照護，有助降低後續醫療需求與健康風險，民眾可透過「台南市政府健康共照雲」了解更多相關服務。

「大家醫計畫」優先照護對象包括三高患者、多重慢性病長者、糖尿病患者、初期慢性腎臟病者、三至五歲兒童及就醫頻率較高的民眾。計畫提供整合性的第一線服務，包括二十四小時緊急醫療諮詢、急重症轉診協助、預防保健與個人化健康照護等。