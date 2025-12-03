台南推3條低碳遊程 虎頭埤景區碳足跡計算全台第一

台南市政府觀光旅遊局3日公布3條全新打造的「台南低碳旅遊行程」，以及虎頭碑風景區完成全台第一件景區旅客碳足跡計算，且全數都取得國際黃金標準（GS）核發的「碳註銷證明」。（洪榮志攝）

永續旅遊已是國際趨勢，台南市政府觀光旅遊局3日公布3條全新打造的「台南低碳旅遊行程」，以及虎頭埤風景區完成全台第一件景區旅客碳足跡計算，每位造訪旅客的碳排量為0.3公斤，且全數都取得國際黃金標準（GS）核發的「碳註銷證明」，象徵台南邁入永續觀光的重要里程碑，與全球永續旅遊市場及企業ESG接軌。

觀旅局表示，此次推出的3條低碳遊程，分別鎖定生態體驗、文創城市探索與特色溫泉文化，全面採用低碳運具、在地食材與環保旅宿，使旅遊碳排大幅下降。其中，虎頭埤、新化與大坑結合生態導覽、太陽能船與香籤製作等活動，讓旅客在兼顧文化與自然體驗的同時，可比一般自駕減少46％的碳排。

台南市政府觀光旅遊局3日公布3條全新打造的「台南低碳旅遊行程」，以及虎頭碑風景區完成全台第一件景區旅客碳足跡計算，且全數都取得國際黃金標準（GS）核發的「碳註銷證明」。（洪榮志攝）

至於文創與市區遊程則以古蹟巡禮、安平文化與十鼓互動為主軸，透過高鐵與台灣好行組合，使旅客碳排減少40％。另結合關子嶺泥漿浴、菁寮無米樂文化與鐵道園區的深度旅行，也能減少43％的碳排量，讓旅客以更環保的方式深度認識台南。

觀旅局長林國華指出，虎頭埤成為全台第一個完成景區碳盤查並取得國際黃金標準碳註銷證明的場域別具意義，經計算顯示，每位旅客造訪虎頭埤僅產生約0.3公斤碳排，也證明地方政府結合產官學與民間資源，推動永續旅遊具高度可行性。

林國華強調，此次遊程規畫依循巴黎奧運採用的ARO模式（Avoid避免、Reduce減量、Offset抵銷）打造。由台灣觀光創新協會輔導業者進行遊程規劃與碳足跡計算，再由台北城市科大永續觀光研究中心查核，最後委由禾豐碳中和公司購買國際黃金標準碳權完成註銷。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽也說，觀光業每年約占全球碳排量8％，並持續增加，此次台南的成果意味台灣觀光產業已成功與國際永續市場接軌，未來更可推廣至其他縣市與更多旅行社，讓綠色旅遊成為新主流。

市長黃偉哲認為，旅遊難免產生碳排，重點不在追求零排放，而是在可行範圍內選擇碳排最低的方式。台南率全台之先取得國際GS減碳遊程認證，未來也將持續擴充，讓民眾在「吃在地、玩在地」的過程中自然落實減碳，邀請大家用旅行支持永續。

