南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南許姓男子為首的非法掩埋集團，涉嫌向建築業收取廢棄物處理費，把營建廢棄物非法掩埋到農地和魚塭中，不非牟2865萬檢警花了兩年的時間，查獲負責人許姓夫婦等被告，高達102人，27家公司，終於案件偵結，依違反廢棄物清理法將他們起訴。





台南掩埋集團涉不法牟利2865萬 橫跨27公司遭起訴

挖土機在農地和魚塭進行開挖，挖出大量的營建事業廢棄物，包括水泥塊、磚塊、磁磚、塑膠、水管等，揪出組織犯罪集團的事證。（圖／檢方提供）

挖土機在農地和魚塭進行開挖，挖出大量的營建事業廢棄物，包括水泥塊、磚塊、磁磚、塑膠、水管等，揪出組織犯罪集團的事證。台南檢警花費2年時間、先後發動8次查緝行動，查獲從事廢棄物清運的許姓夫婦，涉嫌勾結營建包商，將營建事業廢棄物載到台南市23處農地、魚塭，以及光電場預定地掩埋，不法獲利2865萬元，案件終於偵查終結。台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸說：「許姓被告等 102 人，及 27 家公司，並未依法申報及取得營建事業廢棄物相關清除及處理文件。自 112 年 5 月至 114 年 2 月間，將營建事業廢棄物清倒、掩埋或堆置在台南市 23 處土地、魚塭或農地，以及 3 處光電場預定地。面積達 29 萬 6557 平方公尺，獲得新台幣 2865 萬元的利益。經檢察官偵查終結，以違反廢棄物清理法，非法提供土地回填堆置廢棄物，以及非法清除、處理廢棄物等罪嫌，向台灣台南地方法院提起公訴。」

台南許姓男子為首的非法掩埋集團，涉嫌向建築業收取廢棄物處理費，把營建廢棄物非法掩埋到23處農地和魚塭中，甚至還有光電廠址。（圖／檢方提供）

起訴書中指出，許姓夫婦為了賺錢，減省清理費用，在未取得合法廢棄物許可文件下，勾結土地仲介，非法掩埋事業廢棄物，涉入的營建公司、土地仲介多達27家，被告102人，光是起訴書就有1444頁，數量多到令人咋舌。環保人士認為除了藉由司法手段外，相關清運的SOP也應該加強。台南社大環境行動小組召集人黃煥彰指出：建築土石方的處理廠，然後到運送的卡車必須要有GPS，然後要有表單，要一貫性的連結到他去做回填的場址，都要被有效的監督。」這起案件還有前派出所所長因為洩漏取締砂石車勤務，而遭到判刑。不肖人士惡意傾倒和掩埋事業廢業物，嚴重破壞國土，環保人士希望判刑能符合社會期待，否則無法達到遏阻的作用。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

