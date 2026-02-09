台南換妃說 王世堅稱不可能

民進黨提名台南市長參選人、立委陳亭妃今年春節將帶著財神一齊拜年，現場發送「馬上平安」一元生肖紅包以及「一馬當先」幸福煎餅。（郭良傑攝）

民進黨已提名立委陳亭妃參選下屆台南市長，南市街頭仍可見綠委林俊憲和議長邱莉莉的合體看板，外界質疑是「換妃」伏筆，綠委王世堅9日強調「完全不可能、黨有一定黨紀跟規矩」。民進黨北市議員林世宗則力推王出戰台北市長，呼籲黨中央慎重考慮，不過王仍持否決態度。

王世堅與英系召集人莊瑞雄昨赴台中市陪8名英系市議員參選人赴黨部登記初選，被問及台南傳換妃說，王世堅語氣堅定稱「完全不可能的事情」，強調民進黨有一定黨紀跟規矩，這些規則從創黨至今「行之40年了」。

他說，從來沒有民進黨的參政黨員在參與初選勝負出現後，還用其他方式翻轉，以他跟莊瑞雄在立院對林俊憲的了解，林的品格操守不至於會做這樣的事，一定會願賭服輸，這是身為男子和大丈夫的重要原則。

王世堅強調，初選剛結束又即將過年，透過看板拜年是人之常情，林俊憲一定會放下成見支持陳亭妃，賴清德總統也一定會在公務繁忙之餘南下幫陳助選。

因應年節將屆，陳亭妃昨曝光她親手繪製的「台南馬上平安．奔向『金』未來」金馬主題紅包，強調該作品是她走遍台南37區後，送給台南市的一份心意與想像，象徵科技、藝術、人文與農漁產業交織共榮的未來藍圖。

王世堅昔日北市議會戰友、議員林世宗昨說，王是很好的台北市長人選之一，但仍要經黨中央提名機制共同思索，並考慮是否符合市民需求及整體戰力配合，希望黨中央將王納入慎重考慮的人選，不論中央最終推派誰參選，他會全力協助戰勝台北市長蔣萬安。

對於媒體追問會不會從扶龍王轉職成母雞？王世堅昨在台中重申，「我是雄性，不是母雞」，也沒有那個資格，台中市今年選舉主軸就是何欣純。