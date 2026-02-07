台南換妃非空穴來風？藍青年曝一幕質疑林俊憲另有所圖

2026台南市長選舉，民進黨派出在初選時以些微差距勝出的立委陳亭妃對上國民黨立委謝龍介。國民黨青年部前主任陳冠安卻發現，初選都結束近一個月，之前率市議會黨團跟陳亭妃硬幹的議長邱莉莉和林俊憲的「臺南最好」的合掛看板，竟還在台南街頭聳立，令他不禁質疑，到底是因為人力不足難以全面下架看板，還是另有所圖？

陳冠安昨(6)日在臉書以「台南換妃，絕不是空穴來風」為題發文，並表示就在他之前預測因為新系持續不服，民進黨台南可能有換妃後，近日就有網友傳一系列照片，是初選都結束要一個月，之前率市議會黨團跟陳亭妃硬幹的議長邱莉莉和林俊憲的「臺南最好」的合掛看板，還在台南街頭聳立。

陳冠安發現，看板上，林俊憲的職稱不是舊有的「市長擬參選人」，而是立委，所以這到底是初選時所掛，還是最近新掛，時點有待考證，但如果是後者，那就相當有趣；此外，陳說除了這面看板外，臺南各地至今都還有林俊憲的看板尚未下架。

陳冠安不禁質疑，到底是因為看板王看板太多，人力不足難以全面下架，掛到自己都忘了哪些地方有看板，還是另有所圖？「不知道陳亭妃現在跑行程，在路上一直看到林俊憲的看板，是否會心驚膽跳呢」。

民進黨台南市長初選，由陳亭妃與林俊憲對決，民進黨中央上月15日公布結果，陳亭妃獲60.85％、林俊憲58.16%，兩者僅相差2.69個百分點，由陳亭妃出線。

