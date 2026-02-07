台南換妃？他揭這畫面玄機：林俊憲另有所圖

▲民進黨台南市長初選底定，由立委陳亭妃（右）以2.69％擊敗林俊憲（左），這場「妃憲之爭」也隨之落幕。（圖／翻攝自林俊憲、陳亭妃臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選的「妃憲之爭」雖已塵埃落定，由立委陳亭妃以2.69％擊敗林俊憲，正式取得參選門票，迎戰國民黨候選人謝龍介，不過綠營內部是否能順利整合，也成為外界關注焦點。對此，國民黨青年部前主任陳冠安指出，台南市議長邱莉莉和林俊憲的「臺南最好」看板還高掛在街頭，這讓他質疑：「台南換妃，絕不是空穴來風。」

陳冠安表示，就在他此前預測，因為新系持續不服，民進黨台南可能有換妃後，近日就有網友傳一系列台南現主時照片給他，一看果然阿，初選都結束要1個月了，之前率市議會黨團跟陳亭妃硬幹的議長邱莉莉，她和林俊憲的「臺南最好」合掛看板，竟還在台南街頭聳立。

陳冠安進一步指出，這面看板更特別的是，林俊憲的職稱不是舊有的「市長擬參選人」，而是立委，所以這到底是初選時所掛，還是最近新掛？時點有待考證，但如果是後者，那就相當有趣。除了這面看板外，不知道是瘦死的駱駝比馬大，還是如何，臺南各地至今都還有林俊憲的看板尚未下架。

陳冠安質疑，這到底是因為「看板王」的看板太多，人力不足難以全面下架，掛到自己都忘了哪些地方有看板，還是另有所圖？不知道陳亭妃現在跑行程，在路上一直看到林俊憲的看板，是否會心驚膽跳呢？

