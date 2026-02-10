台南換妃？他揭這舉動玄機：林俊憲心胸狹隘

▲台南市長初選「妃憲之爭」落幕，近期卻頻頻傳出「換妃」聲浪，引發政壇熱議。（圖／翻攝自陳亭妃（左）臉書、林俊憲（右）臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選的「妃憲之爭」雖已塵埃落定，不過綠營內部是否能順利整合，也成為外界關注焦點，近期更頻頻傳出「換妃」的聲音，這讓民進黨立委王世堅直呼：「絕對不可能！」並強調林俊憲一定會放下初選成見，完全支持陳亭妃。對此，國民黨青年部前主任陳冠安倒不這麼認為，他透露林俊憲的一個舉動，足以看出其心胸狹隘。

針對台南市議長邱莉莉和林俊憲的「臺南最好」看板還高掛在街頭，引發「換妃」聲浪不斷，王世堅日前受訪時強調，民進黨創黨至今，提名的遊戲規則行之近40年，從沒有參政黨員在初選勝負底定後，還以其他方式翻轉，且以他對林俊憲的了解，林的品格操守絕對是願賭服輸，「這是身為男子漢大丈夫的最重要的原則，這一點他一定非常堅持」。

王世堅認為，台南初選剛結束就遇到過年，林俊憲和議長用先前的看板繼續拜年，這個是人之常情，並強調林俊憲一定會放下初選成見，完全支持陳亭妃參選台南市長，且不只林俊憲，黨主席賴清德也一定會在公忙之餘，找時間幫陳亭妃助選。王世堅指出，台南、台中、高雄對民進黨的政績展現非常重要，4個字「志在必得」。

對此，陳冠安9日在臉書發文表示，王世堅話都這樣說了，林俊憲若不願賭服輸，還算得上是男子漢大丈夫嗎？還有品德操守嗎？他更是大讚：「堅哥，真的是很會說話！」但諷刺的是，相比王世堅近期跨縣市輔選，都謙讓說自己不是母雞，在台中受訪時也稱何欣純才是母雞。

陳冠安進一步指出，林俊憲即使初選落敗，幾天前仍帶領19位「挺憲派」議員去登記參選，並展現「男子漢大丈夫」的氣魄，自稱是台南隊長。在其他縣市，當隊長的，不是地方首長，就是縣市長參選人，怎麼在台南，當民進黨台南隊長的，不是現任市長黃偉哲，也不是剛提名的市長參選人陳亭妃，而是市長初選落選人林俊憲？

陳冠安還提到，林俊憲更是意有所指地稱，母雞很重要，但有時候母雞沒有辦法關愛到小雞，就只好各自求生。他質疑，那誰是那隻不稱職，讓小雞各自求生的母雞呢？這問題，大概只能請最懂林俊憲品德操守的堅哥回答了。

