台南搖滾耶誕演唱會將登場 黃偉哲指示加強維安

（中央社記者張榮祥台南20日電）2026台南好young搖滾耶誕演唱會今晚將在永華市政中心西側廣場登場，台南市長黃偉哲指示全面加強維安，且到場向大批粉絲喊話，將確保場內外秩序和安全。

27歲張文昨天在台北車站、南西商圈隨機傷人後墜樓，共4人死亡。台南搖滾耶誕演唱會今天晚間將登場，黃偉哲視察會場，要求加強安全維護及預防措施。

提前到場排隊卡位的粉絲，彼此也談到昨天台北的攻擊事件，他們說，不會特別擔心安全疑慮，但仍會留意現場有無可疑人士，適時提高警戒。

台南市警局表示，已增派警力加強場地安檢，增配現場警員執勤裝備，且規劃分區巡邏提高見警率，啟動遠端監視器即時監控，強化人流控場，並動員民力團隊進行複式部署，防範突發治安事件。

黃偉哲昨晚在臉書（Facebook）發文表示，已指示市府相關局處嚴加巡檢大眾運輸場域，且要求警方加強戒備。市警局則對轄內台鐵車站17處、高鐵台南站1處、台南航空站1處及國道客運轉運站4處，派員加強戒備。（編輯：謝雅竹）1141220