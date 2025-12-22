台南搖滾耶誕演唱會 台日韓卡司齊聚15萬人次參加

台南好Young搖滾耶誕演唱會，台、日、韓9組歌星雲集，壓軸登場韓國女神鄭恩地，帶來多首抒情歌，大讚台南牛肉湯好吃！市長黃偉哲也和主持人李多慧、籃籃，跳起「撒嬌舞」，現場吸引15萬人次共襄盛舉。

飆唱經典韓劇OST，韓國女神鄭恩地，高音超穩圈粉無數。

到台南度過耶誕節的恩地，也分享她的台南小吃新吃法。

韓國歌手鄭恩地vs.主持人籃籃.李多慧：「有吃到牛肉湯真的很好吃，我還泡飯吃了。」

南臺灣白天雨勢不斷，幸好晚上天氣轉晴，台南耶誕搖滾演唱會週六順利登場，邀請台、日、韓9組歌手輪番上陣。

主持人找來啦啦隊女神籃籃、以及首度主持大型活動的李多慧，和市長黃偉哲一起大跳撒嬌舞和台灣尚勇。

台南市長黃偉哲vs.主持人籃籃.李多慧「剛剛跟籃籃許願，跟多慧許願，也要跟市長許願好不好，因為啊明年還是我是市長。」

還有樂團告五人、動力火車眾星雲集，和粉絲們一起熱鬧過耶誕。

