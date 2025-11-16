台南搶救交通助理員 連署破千份

台南市人本交通促進協會16日舉辦「搶救交通助理員：寫信馬拉松」，連同網路累計已收到破千份連署。（曹婷婷攝）

台南市聘用交通助理員執行違停開單惹議，市府本月10日宣布「暫停」取締違停，引發討論聲浪，台南市人本交通促進協會舉辦「搶救交通助理員：寫信馬拉松」，迄今已收到破千份連署，協會理事長林詠軒說，希望藉此帶動一股風氣，未來遇到交通議題可透過明信片向民代具名發聲，將網路言論化為實體，不再沉默。

台南交通助理員8月正式上路以來，贊成與反對聲浪都有，惟部分民代以「民怨四起」為由，揚言刪減交通助理員預算，也要求市府懸崖勒馬，由於目前正值議會總質詢期間，此議題持續延燒，後續將進入審查總預算，憂心預算遭刪，台南市人本交通促進協會上月底號召「搶救交通助理員」網路連署，16日舉辦首場實體連署，截至昨日累計近千人連署。

林詠軒表示，據了解，目前反對交通助理員的民代占多數，僅少數幾位議員表態支持這項政策，為此號召、凝聚民眾發聲，希望市府至少保留交通助理員，後續勤務內容可再做討論與調整。

他提到，違停原因很多也存在不同層面議題，政府要逐一分析，若是因有停車場卻仍違停，就該開罰；若違停熱點為政府力推觀光地點，但駕駛苦於無處停車，政府就應該設法紓解交通需求，例如開接駁車或公車加以改善，而不是招手叫人家來觀光，卻又逕自開單。他強調，政府應該想出一套既兼顧交通助理員勤務，且能改善交通的作法。

到場響應連署行動的高先生舉去年有8旬婦人在西門路新光三越前，為閃違停車輛遭撞死，面對路上一堆違停危險亂象，「我們還要讓這種事情繼續發生嗎？」他說，這次看到交通助理員喊卡議題很火大，交通熱區充斥違停，民眾被迫閃違停車輛，好不容易有交通助理員，能見度不高就算了，現在還要被抱怨甚至喊停，「怎麼會是違規的人才是正義？舉發違停卻成了抓耙仔？」

台南市警察局交通大隊長黃宗仁說，明年預算已編列且仍維持既有18名交通助理員人力，站在警方立場，也希望這項措施能繼續執行。