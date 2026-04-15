台南摩斯漢堡驚魂！失業女持「雙菜刀」闖老東家搶收銀機 20分鐘落網：我餓到受不了

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47歲蘇姓女疑因缺錢，持兩把菜刀回老東家摩斯漢堡搶錢。讀者提供

台南47歲蘇姓女疑因缺錢，14日晚間闖入曾任職的摩斯漢堡，持菜刀威脅店員並搶走5000元現金。當時店內有多名學生正在讀書與用餐，目擊持刀過程嚇得尖叫逃散。警方接獲報案後展開圍捕，不到20分鐘便在附近巷弄將其逮捕。嫌犯供稱失業多時，積欠房租與帳單，加上飢餓難耐，才鋌而走險。全案依強盜罪送辦。

14日晚間8時50分，蘇姓女子頭戴安全帽進入西門路摩斯漢堡。她繞過櫃檯，直接拉開內部區域的推門進入。由於蘇女曾是該店員工，對收銀機操作及店內動線十分熟悉，進入後迅速打開收銀機，取走一疊千元鈔票。

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當現場店員試圖上前攔阻時，蘇女從包包中掏出一把小型菜刀揮舞，恐嚇店員不要靠近。當時店內有多名學生正在讀書與用餐，目擊持刀過程嚇得尖叫逃散。蘇女得手後隨即徒步逃離，竄入附近街道。

蘇姓女子原本在台南中西區摩斯漢堡工作。讀者提供

台南市第二警分局中正派出所獲報，調派線上警力封鎖周邊。員警根據民眾指引方向，在案發地附近的工地巷道發現蘇女。蘇女見警力包圍後配合受檢，警方當場在其身上搜出贓款5000元，並起獲犯案用的菜刀以及另一把預藏菜刀。

蘇女向警方供稱，她已失業多時，因欠下房租與帳單，加上飢餓難耐，才鋌而走險。她強調帶刀僅是為了嚇人，並無傷人意圖。警方訊後將蘇女依強盜罪移送台南地檢署偵辦。



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