台南攜中信銀 布建AI防詐ATM

近年來，詐騙已成為各國共同面對的重大問題。不分年齡、身分，許多人一輩子積蓄，往往一不留神，就在短時間遭詐騙集團掠奪。打擊詐騙，除了不斷宣導提醒，政府更必須走在犯罪之前，用制度與科技，把防詐破口補起來。

例如，台南市去年（114）全國首創，與金融機構合作試辦防詐ATM計畫，直接從車手常出沒的「提款熱點」下手。結果顯示，車手提領次數較前一年同期下降逾6成，而全市全年的車手熱點提領次數更為六都最低、攔阻件數六都第一。

今年，我們進一步與中國信託商業銀行合作，布建「AI防詐ATM」。這套AI防詐ATM，能主動辨識佩戴口罩、安全帽等高風險提領行為，立即發出語音與畫面警示，搭配ATM周邊動線的影像設備，不僅能爭取處置時間，也有助後續蒐證，提升整體攔阻成功率。

此外，台南市自去年3月起，已針對81支涉詐門號進行阻斷，對1000餘組LINE、1100餘組META詐騙社群帳號予以停權，並移除近1700則詐騙訊息。

因應日益複雜的數位詐騙樣態，南市警成立「數位鑑識實驗室」，去年4月通過ISO/IEC 17025認證，成為南部首個取得該國際標準的數位鑑識單位，確保數位證物具備證據能力。同時也持續加強員警在虛擬貨幣與科技偵查專業訓練，提升查緝效率。

我認為，科技與金融監理協作，都是打詐重要工具。去年「打詐台南隊」透過警銀聯防，攔阻逾1600件詐騙，為民眾保住超過10億元的財產。

農曆春節將屆，現金流動頻繁，也提醒市民務必提高警覺。市府會持續用科技、制度與公私協力，把防詐網絡織得更密，讓大家安心過日子。