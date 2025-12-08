台南攜手亞洲台商總會 童振源：加速效率促企業合作
（中央社記者吳昇鴻新加坡8日專電）台南市與亞洲台灣商會聯合總會簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，駐新加坡代表童振源表示，這是行政合作的啟動，更是城市向海外台商主動伸出的穩固橋梁，能直達市府決策核心，加速行政流程，並促進台商與企業的合作。
童振源昨天在臉書發文表示，見證台南市政府與亞洲台灣商會聯合總會（亞總）簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄。
童振源指出，台商在海外經營多年累積的市場經驗、人脈與資源，是台灣最不可或缺的力量。然而返台投資時常受到行政程序、資訊落差及地方政策不同步等因素的影響，使得許多投資意願無法順利落地。在此背景下，台南以制度化方式主動對接海外台商。
童振源表示，這次合作的重要性在於同時具備直通、快速與雙向三項特質，單一窗口的設置，使亞總旗下2.4萬家會員企業不再需要穿梭於不同部門尋求協助，而能直接與市府核心團隊對話。清楚透明的資訊、明確的政策以及掌握產業與土地供給的能力，都是企業降低不確定性的關鍵，也是城市競爭力的具體體現。
他指出，台南在半導體、綠能、精密製造、光學、車用零組件、農產加工與醫療器材等領域擁有完整的供應鏈與眾多隱形冠軍；然而，要跨足國際市場，企業往往需要更強的跨國連結。亞總多年累積的亞洲網絡，正是台南企業最重要的國際橋接者。
童振源也提出建議，希望合作能真正落實，未來亞總如能率團前往台南，應深入產業現場，讓台南的產業強項能被海外企業直接看見；台南市政府也應強化每次參訪的協助與追蹤，從企業需求、投資進度到可能涉及中央層級的協調，都應建立系統性機制，使合作逐步走向實質投資與長期夥伴。
他表示，近年台南已迅速成為全球供應鏈中的重要節點，南科產值屢屢突破，先進製程的到來讓南部半導體在國際舞台上嶄露頭角，沙崙綠能智慧科技城也正形塑南台灣的創新走廊。如今透過更直達的管道、更具速度的行政節奏與更深度的雙向合作架構，台南與亞洲台商之間正醞釀新的合作能量。
亞總將於12月10日在新加坡舉行理監事會議。（編輯：唐聲揚）1141208
