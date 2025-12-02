台南攜手華碩打造全台首座AI City 啟動大南方產業創新引擎
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南市在「2025 AIHPCcon台灣AI超算年會」宣布與華碩電腦合作，由台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，並由國家科學及技術委員會常務副主委蘇振綱擔任見證人。國際大廠AMD亦同步響應支持。隨著AMD研發據點正式落腳沙崙，三方將以AI發展為核心，從市民需求出發，共同推動台南下一階段的城市治理與產業創新藍圖。
黃偉哲表示，台南近年積極推動AI教育，上週舉辦的「總統盃AI素養爭霸賽」中，國小與國中學生以AI解題並跨組競賽，其中偏鄉國小組更展現亮眼表現，凸顯台南在AI素養教育上的累積已開始展現成果。他提到，自2023年起研考會與教育局合作，引導教師與學生將生成式AI作為學習輔助工具，時代趨勢從過去擔心學生使用AI，到現在鼓勵善用AI作為學習與研究的工具，都是城市在面對科技變革時重要的轉折。
他也指出，AI不僅應用於教育，更是現代城市治理的重要助力。像是災害通報、大量民眾湧入的1999市政服務熱線，或需即時分析的大量圖像與資料，AI 都能協助市府減少重複作業、人力負擔與閒置時間，並提升服務效率。期待透過與產業界合作導入更多創新解決方案，讓AI成為提升治理效能、讓市民更有感的關鍵力量。
台南市研考會表示，本次合作將聚焦於「智慧治理深化」、「產業數位賦能」與「在地人才培育」三大面向。市府將逐步開放各項市政數據，作為產業導入AI應用的「練兵場」，協助在地製造業從「自動化」走向「智動化」，同時也為 AI 新創團隊提供寶貴的技術驗證場域。
此外，由華碩電腦領軍，結合工研院及超過80家產學研夥伴組成的「智慧機器人應用 SIG（Special Interest Group）」亦是此次合作的重要力量。機器人是AI落地的重要載體，市府已規劃完整產業聚落藍圖，未來將推動柳營科技工業區第三期擴建為「智慧機器人產業園區」，結合柳營在地強大金屬加工與精密機械的「隱形冠軍」聚落，並與AMD進駐的沙崙AI產業生態園區連結，形成「沙崙研發、柳營製造」的雙引擎架構，進一步打造台南為南台灣最重要的機器人研發與生產重鎮。
AMD進駐帶來的技術磁吸效應，再加上台南具備全國最完整的綠電與國網中心網路節點優勢，使台南成為發展AI的理想基地。南市府將持續以務實方式推動公私協力，讓先進運算科技最終轉化為市民都能感受的暖心服務，為這座科技新城注入更多創新活水，展現台南積極擘畫未來的城市藍圖。
▲台南市與華碩簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄。左起:台南市研考會主委王效文、台南市副市長趙卿惠、台南市長黃偉哲、國科會常務副主委蘇振綱、華碩共同執行長胡書賓、台智雲總經理暨AI大聯盟會長吳漢章、AMD台灣區商用業務處資深業務副總經理林建誠。
