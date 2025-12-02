台南攜手華碩！打造全台首座AI City示範城市

台南市政府2日與華碩電腦簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄。(曹婷婷攝)

全台首座AI City示範城市在台南！「2025 AIHPCcon台灣AI超算年會」2日在大台南會展中心登場，台南市政府與華碩電腦簽署合作備忘錄，將攜手打造台南成為「全台首座AI City示範城市」，共同推動台南下一階段的城市治理與產業創新藍圖。

今天簽約儀式由市長黃偉哲與華碩電腦共同執行長胡書賓簽署，國家科學及技術委員會常務副主委蘇振綱擔任見證人。蘇振綱表示，台南未來在整個算力建置過程中，驅動世界運算能力提升的重要核心，期能藉由「大南方矽谷計畫」形成AI半導體生態系，帶動百工百業應用。

在國科會常務副主委蘇振綱（中）見證下，台南市長黃偉哲（左）與華碩電腦共同執行長胡書賓（右）簽署合作備忘錄，將攜手打造台南成為AI示範城市。(曹婷婷攝)

黃偉哲細數台南推動AI的成果，AI不僅應用於教育，更成為現代城市治理的重要助力，未來透過與華碩集團的合作，將應用在教育、機器人、交通、醫療、1999市政服務上。

他提及，丹娜絲風災後時大量災害補助申報、民眾電話湧入1999市政服務熱線，或需即時分析的大量圖像與資料，AI都能協助市府減少重複作業、人力負擔與閒置時間，提升服務效率，期待透過與產業界合作，導入更多創新解決方案。

由華碩電腦領軍，結合工研院及超過80家產學研夥伴組成的「智慧機器人應用 SIG（Special Interest Group）」亦是此次合作的重要力量。

胡書賓指出，與南市攜手推動示範城市，華碩集團將應用超級電腦的經驗，與市府一起強化城市治理運算模型的訓練能量；AI不應只停留在技術，應真正走入生活，讓更多市政服務AI化，包括交通即時預測、燈號控制、災害預警、高齡照護，真正直接改善市民的體驗與安全；另外，也協助產業轉型，整合城市治理各項需求技術，打造可複製、輸出的AI城市模式。

台南市政府提到，該計畫也獲國際大廠AMD同步響應支持，隨著AMD研發據點正式落腳沙崙，三方將以AI發展為核心，從市民需求出發，打造台南成為全台首座AI City示範城市。

