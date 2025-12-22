台南改善空品出新招 逾億元工程柴油機具「要先拿標章」

台南市政府帶頭示範要求各局處及環評工程營建業者優先使用已取得自主管理標章的柴油引擎機具。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

營建工程使用的柴油引擎施工機具，如果維修保養不當容易排放黑煙造成空氣汙染。台南市政府除推動第一、二級營建工程施工機具「自主管理標章」制度，更帶頭示範要求各局處及環評工程營建業者，優先使用已取得標章的機具，並全面提升工地機具納管率。市府環保局表示，目前1億元以上的市府工程施工機具中，排煙品質金級比率達61.9％，期望未來有更多私人企業響應，從源頭減量改善空氣品質。

環保局認為，柴油施工機具的主要汙染來自廢氣排放，老舊機具如果缺乏保養或使用劣質燃料，容易排放大量粒狀及氣狀汙染物。其中，黑煙外觀明顯、味道刺鼻，更是民眾最直接感受的汙染來源，亟需透過管理與改善措施減少排放。

環保局指出，機具黑煙多因燃燒不完全所致，可能來自噴油嘴、噴射泵浦等供油故障，或進排氣阻塞、保養不足、駕駛操作不當等，建議業者加強自主保養（如調整燃油控制系統）、加裝濾煙設備，或汰舊換新，以全面提升機具效能。

環保局強調，目前市府已將「施工機具須取得自主管理標章」，納入1億元以上的公共工程及環評工程契約要求，期望業者強化自主管理並積極配合，不僅展現企業負責形象，更有助提升台南市的整體空氣品質。

目前自主管理標章依排煙品質，分為普級、銀級及金級。統計今年1至10月1億元以上的市府工程施工機具中，金級比率達61.9％，顯示公部門帶頭示範已逐步提升業界參與度，期望未來有更多私人企業加入響應，並鼓勵環評工程與公共工程優先採用取得金級標章的施工機具，進一步提升機具納管率並加速汙染改善。

