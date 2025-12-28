台南政見會留言區「兩樣情」 陳亭妃支持者多以簡體字發言引發討論

民進黨官方頻道直播留言區中，支持立委陳亭妃的留言多以簡體字出現，引發網友熱議。（圖／翻攝自民進黨頻道）

民進黨台南市長初選政見會昨（27）日晚間登場，兩位參選人輪番說明政策願景，也針對彼此立場展開交鋒。不過，除了場上攻防，場外直播留言區的異常現象同樣引發網友關注。

此次政見會透過媒體及民進黨官方頻道同步直播，其中民進黨頻道的留言區出現明顯差異。有網友發現，支持立委陳亭妃的留言多以簡體字書寫，而支持立委林俊憲的留言則大多使用繁體字，形成強烈對比，讓不少網友直呼「留言區兩樣情」。

對此，有網友質疑留言真實性，指出「支持陳亭妃的留言出現大量簡體字帳號」，甚至有人直言「疑似假帳號洗版」，引發是否存在網軍操作的討論。不過，相關質疑目前並未獲得當事人或黨中央證實。

政見發表會本身同樣成為討論焦點。林俊憲在會中多次強調對手過去「跑票」與立場問題，火力集中；陳亭妃則回應指出對手「資源充足」，暗批黨內資源分配不均，雙方言詞交鋒激烈。

針對兩人整體表現，多數網友認為林俊憲政策論述較為具體、口條清楚，相較之下，陳亭妃的發言被評為「內容較為空泛」，網路聲量呈現一面倒的評價趨勢。

