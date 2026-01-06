南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

台南一名救護員執行勤務過程，竟然遭人打傷！當時救護員抵達現場，要將一名邱姓傷者送醫，不料邱男的鄰居林男，喝得醉醺醺，一直阻撓救護員執勤，途中揮舞手腳弄傷救護員，手背有0.2公分傷勢，事後這名林男仍不道歉，救護員報警後，對林男提告傷害以及妨害公務。

台南救護員出勤遭"醉漢毆傷" 男拒道歉挨告

傷者坐在擔架上，被推上救護車，因為頭部撕裂傷緊急送醫，沒想到來值勤的救護員也被民眾扯傷。（圖／民視新聞）

救護車緊急趕到現場，有民眾通報有人被打傷。傷者坐在擔架上，被推上救護車，因為頭部撕裂傷緊急送醫，沒想到坐在旁邊的救護員，左手竟然同樣受了傷。台南市消防局第一救災救護大隊鹽水分隊長歐明哲：「救護人員在對病患，進行生命徵象量測的時候，遭附近民眾不慎動作，導致左手腕挫傷，本局強調救護人員執行勤務，應受保障並嚴厲譴責暴力。」原來當時台南消防局獲報，有位邱姓民眾遭打傷，救護員到場時，發現傷者和他的林姓鄰居喝得醉醺醺，因為酒後起衝突才受傷，但救護員要將傷者送醫時，竟被林男拉扯導致受傷，造成手背0.2公分傷勢。

廣告 廣告

台南救護員出勤遭"醉漢毆傷" 男拒道歉挨告

台南一名救護員執行勤務過程，竟然遭民眾打傷。（圖／民視新聞）

送醫傷者：「因為我整個臉都是血，我人都昏倒了我都是血，朋友來找我喝酒，不知道搞事情成這樣。」把人打傷，林男不只不認錯，還持續阻礙救護員執行勤務，救護員已向警方報案。其他民眾：「醫護人員還把他人家抓傷，這樣不行啦。」台南新營分局鹽水分駐所長許仁鴻：「本分局依受理報案，將通知犯嫌到案，全案將依妨礙公務傷害罪嫌，函送台南地檢署偵辦。」朋友飲酒喝到茫，弄傷別人還波及救護員，竟堅持不認錯，救護員決定硬起來捍衛權益，對林男提告傷害以及妨害公務。

原文出處：台南救護員出勤遭"醉漢毆傷" 男拒道歉挨告

更多民視新聞報導

凌晨烈焰吞噬中山民宅 4樓火警驚醒全巷婦人獲救一度命危

花蓮民宅2樓起火"共13戶遭殃" 民眾抱自家神像逃命

「下午不用來上班了」！女律師控呂秋遠逼墮胎 求償150萬首度開庭

