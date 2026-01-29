台南教保員涉單月虐童53次 遭罰40萬並終身禁聘

台南安南區一家私立幼兒園官方臉書上滿滿的教學照片，看得出來校方不只活動多，也會記錄幼兒在校園的點點滴滴。

但這家私幼一名劉姓女教保員去年10月涉嫌1個月內對幼童拉扯、拍打、推頭，甚至壓制、強迫餵食共53次不當管教行為，經教保相關人員違法事件認定委員會審議認定劉女情節重大，本月依教保服務人員條例重罰劉女40萬元且終身不得聘任。

台南市教育局專委簡文達說明，「決議依法處以40萬元罰緩並認定為終身不得任教於任何教保服務機構，另一位助理員則裁處6萬元並管制1年，園方負責人亦裁處6萬元並限期改善。」

另外陳姓女助理教保員協助帶班期間也數度跟進劉女不當管教，裁罰6萬元，且管制1年不得聘任為教保員，幼兒園負責人也遭罰6萬元。

教育局更將2人姓名與機構名稱同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網以示懲戒，目前2人均已離職。

幼兒園業者回應，「老師可能比較急一點，想說小班要好好地建立一些秩序，譬如說排隊，老師就會有些比較粗大的動作、就是大一點的一些行為，學校這邊後續也會安排一些課程，有關於這方面輔導的課程，會給老師多多這個方面的提供進修。」

台南市教育局重申，對任何形式的體罰與不當管教市府均以「零容忍」的立場進行查處。幼兒園一旦發生情節重大體罰及不當管教事件，除行為人和負責人將被處以行政罰鍰外，也會對該園處以一定期間減招、停招6個月至1年或停辦1年至3年，甚至廢止設立許可等處分。