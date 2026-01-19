台南教育局設「鄭方形事件澄清專區」 葉澤山：不容許傷害無辜兒童 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

針對近日民眾「鄭方形」持續於社群媒體散播不實訊息，指稱其幼兒遭性侵案遭台南市政府教育局「吃案」，台南市政府今（19）日邀集幼兒園代表、家長代表及關心幼兒權益人士召開記者會嚴正澄清。為導正視聽、提供正確資訊，教育局已於官方網站設置「鄭方形事件澄清專區」，同步發布真相說明影片、Q&A懶人包及相關法律文書，呼籲社會回歸司法事實，「不應以不存在的事件，持續傷害無辜孩子」。

台南市副市長葉澤山表示，市府對所有兒少保護案件均依法以最高標準處理，本案已由司法機關審理並獲不起訴確定，事實已非常明確，市府絕不容許任何人以不實指控傷害無辜兒童，破壞教育安寧。

葉澤山指出，相關行為已從尋求真相轉變為利用孩子進行網路煽動與募款，不僅對當事孩童造成長期標籤傷害，也波及其他幼童與家長，市府將全力支持教育局及受害家長與同仁，循法律途徑追究責任。

教育局說明，該案經檢察官偵查後，於114年2月20日作出不起訴處分，並經台灣台南地方法院於同年6月20日裁定駁回交付審判聲請，全案司法程序已終結。司法機關調查包括數位鑑識還原監視器畫面及扣案手機，均未發現任何犯罪事證，相關驗傷報告亦無明顯外傷紀錄，「吃案」說法並無事實依據。

教育局指出，澄清專區彙整判決書、法律裁定、懶人包圖卡及完整說明影片，內容顯示鄭方形夫婦曾多次至教育局觀看監視影像，並非其所稱「要不到影片」；同時揭露相關畫面遭非法取得並剪輯，將園方安撫幼童分離焦慮的日常情境影射為不法行為，誤導社會大眾並引發募款爭議。專區亦整理事件時間軸及資金流向說明，提醒民眾慎防網路不實訊息。

台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會（YMCA）執行長陳振傑表示，園方長期以專業與愛心照顧幼兒，對監視畫面遭非法取得並惡意剪輯深感痛心，該行為扭曲事實、傷害教保人員專業與名譽，也讓第一線教育人員承受極大壓力，呼籲社會信任司法、回歸理性。

「孩想陪你長大聯盟」總召徐妮妮則指出，利用孩子苦難進行網路煽情與募款的行為不可接受，相關作為已造成親師關係撕裂與其他家庭實質傷害，呼籲社會停止轉傳未經查證訊息，共同守護教育環境。

針對鄭方形近期於公共場合擾亂秩序、咆哮公務人員、涉嫌性騷擾、疑似竊取公務資料及散布不實陳述等情事，教育局強調，校園事件處理一向依「有案即查、屬實即罰」原則進行，與受害同仁已依法提出妨害名譽、竊盜、違反個資法等共17項刑事告訴，相關案件正由司法機關偵辦中。

照片來源：台南市府

