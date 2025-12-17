台南教育獲肯定 友善校園與生命教育表現亮眼

台南市推動友善校園與生命教育成果深受肯定，日前獲頒教育部多個獎項，包括億載國小獲「友善校園獎」國小組卓越學校、慈濟高中國中部教師黃淑如獲國中組傑出導師、後壁國中獲選「生命教育特色學校」，以及進學國小教師王淑慧榮獲生命教育績優人員。台南市長黃偉哲16日於市政會議肯定獲獎者在教育現場的長期投入，讓友善校園在台南深耕落實。

黃偉哲表示，感謝所有教育夥伴長期在校園第一線的付出。正因為持續投入友善校園的推動，台南市才能不斷累積成果。這份榮耀屬於所有為教育努力的人，也期盼能鼓舞更多教育工作者，一起為孩子打造更友善、溫暖的學習環境。

教育局指出，獲得友善校園獎「國小組-卓越學校」的億載國小，致力營造「教育滲透溫暖、孩子自然茁壯」的校園氛圍，透過校本課程結合學生自治、家長會、志工與社區力量，打造親師生共好的教育模式。學校歷時三年完成「三億好學校」校本課程，以人物對話深入推動性平，並培訓自治市團隊與圖書志工，在朝會進行霸凌防制宣導與情感繪本伴讀，同時全校推動SEL，為學生扎根情緒與品格教育。

而友善校園獎「國中組-傑出導師」由慈濟高中國中部教師黃淑如獲得。黃淑如老師每接任新班級時，必先從輔導資料深入了解學生，特別關注具有特殊或敏感需求的孩子，並規劃最適合的班級經營與指導策略，陪伴學生在國中階段順利適應。

此外，獲教育部「生命教育特色學校」肯定的後壁國中，以 Love、Light、Hope、Kindness、Soul 為核心，結合在地文化與美感，推動「陶養異想世界」、「美力人生」與「後壁小子愛玩客」等課程，帶領孩子領略生活哲學、走讀家鄉。懸絲偶戲社並以《最後一片葉子》奪全國創意戲劇特優。

中西區進學國小的王淑慧教師獲選「國小組-生命教育績優人員」。王淑慧教師以專業與熱情深耕生命教育。110至113年受聘為LEPDC種子教師，協助推展生命教育、審查教案並引領各縣市教師共同成長。同時參與生命教育專業發展中心教案研發，並與美麗3D台灣超人協會、公視等跨界合作，自編教案於多平台推廣，影響力遍及全台。

資料來源：臺南市政府