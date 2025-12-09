台南教育「三力升級」！明年斥資1.4億啟用安定教研中心

台南市教育局年終記者會透過沉浸式劇場導覽方式，呈現今年一整年的施政成果與亮點。(曹婷婷攝)

面對數位科技浪潮來襲，台南市政府教育局端出「三力升級」，包括整合教育建設力、創新教學力、幸福守護力，持續推動台南教育全面升級。教育局長鄭新輝除呈現今年教育成果外，強調明年將持續升級教育軟硬體建設及校園數位學習環境，其中斥資1.4億元的安定教研中心試營運中，預計明年上半年正式進駐，將提供教師、國教輔導團研習場域及作為機器人教學推廣基地。

台南市政府教育局9日舉行「進化．蛻變-教育再升級．一起變更好」年終成果發表會，今年為展現數位科技融入教育成果，發表會創新打造一場「劇場」般的沉浸式任務導覽，透過雙語學生司儀開場、具象化主題影片，鄭新輝專題簡報及「三力升級儀式」，帶領與會貴賓實際走入教育現場。

廣告 廣告

鄭新輝表示，這一年來，台南在各項教育評比屢創佳績，包括樂齡學習績優城市特優、健康促進學校卓越縣市獎、校園資訊基礎環境特優、海洋教育推手獎等，累計獲得超過70項全國第一肯定。

在教育建設力方面，新設校沙崙國際高中、蓮潭國中小國中部正式啟用；全面完成高國中小智慧型觸控大電視、水擦黑板及節能省電燈具；打造友善通學環境迄已投入逾13.2億經費完成102校通學環境。此外，耐震補強改善371棟校舍、8.2億改善1,201間老舊廁所、丹娜絲災後投入2.45億修復受損校舍。

在創新教學力方面，持續推動全面普及化閱讀，布可星球平台參與人次已逾3942萬人次、補助國小圖書32萬餘冊、有4校獲全國閱讀磐石獎肯定；提升雙語教學比例，全市學校皆已達B類以上；智慧領航，全國AI教育新典範，生成式AI平台全市逾7成學校應用、承辦首屆總統盃AI素養爭霸賽，國小及國中偏鄉組更囊括金銀牌。普及推廣機器人教學，目前已有90校參與重點學。

此外，也持續提升幼兒照顧服務，109至114學年度新增加、調整公幼及非營利2歲專班115班及3-5歲班122班、115學年度將再增2歲專班2班及3-5歲班5班。

鄭新輝強調，教育升級的目的，是要讓每一個孩子，都能被好好看見、被好好陪伴支持與健康成長，未來也將持續鏈結所有關心教育的公私部門和學校，明年也將持續升級教育軟硬體建設及校園數位學習環境。

更多中時新聞網報導

《左撇子》拚奧斯卡風向球 葉子綺入圍最佳年輕演員

總預算卡關 政院憂衝擊TPASS 挨轟情勒

「繳錢免役」成權貴特權 最惹議