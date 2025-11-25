台南文創平台助傳產 接軌國際

台南傳統產業、老店林立，傳產接班人亟欲創新。台南市政府文化局文創Plus平台今年輔導「漢菓方」與「臻品步件 Jill’s」連結國際，前者為中藥二代、後者為製鞋二代，歷經1年輔導，首度與日本墨田時尚交流合作，展現從台南出發、連結國際市場的品牌發展潛力。

為發展文創產業，文化局啟動「文創PLUS平台發展計畫」行之有年，陸續扶持多個品牌茁壯、提升城市品牌的國際形象，包括博仁堂中藥行、仁美商標公司、謝木木工作室等都接受過輔導。

今年輔導2案，其一為新興漢方品牌 「漢菓方」，創辦人黃柏鈞父親是中藥盤商，他從小耳濡目染，有感於中藥客群年齡偏長，決定打破「中藥等於長輩專屬」刻板印象，透過創新開發漢方巧克力等商品，讓中藥貼近年輕人、走進更多人的生活。

另一個則是背後集結10家代工製鞋業的傳統手工製鞋品牌 「臻品步件 Jill’s」，業者郭承臻為製鞋業二代，希望發揚師傅手工製作的「手作溫度」，讓更多人感受台南職人工藝美好。

文創發展科以「品牌企業陪跑」為核心，透過專業輔導與多元交流雙軌並進，為傳產挹注文創思維；尤其「漢菓方」一直希望能拓展海外市場，今年協助加速國際布局，代表台南受邀日本仙台「Bang BAR SENDAI with 台南」展會，帶著漢方巧克力亮相，讓各界為之驚豔，漢菓方已計畫明年進軍日本。

此外，今年也協助臻品步件Jill’s產品優化、製鞋技術升級等，更從1家店成長至3家店，同時也與墨田時尚交流計畫的合作方向，與當地百年製鞋業合作，深化台南鞋履工藝與日本時尚設計的交流鏈結。

值得一提的是，丹娜絲風災後，漢菓方啟動「碩果僅存／文旦來了」中秋禮盒共創計畫，將部分落果轉化為創意商品，提升災後農產價值。為讓更多人看見台南文創成果，12月10日將辦成果展，呈現台灣文創品牌與日本工藝產業的交流火花與合作潛力。