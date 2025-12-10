台南文創產業進軍日本市場

黃柏鈞（左）將中藥加入巧克力、馬德蓮等，在日本展售會，廣受熱烈迴響。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

文化局「文創plus台南創意中心」為文創產業神隊友，成功將中藥鋪、手工鞋店，輸出國際！十日起於藍晒圖文創園區展示輔導成果，並與日本「墨田時尚」合作，台日文創品牌除交流，更合作推出新品，進軍日本文創市場。

中心從一０一年成立以來，提供近千次諮詢服務，個案輔導近五十個品牌，今年成功輔導兩個品牌至日本展覽，甚至和日方合作，進軍日本市場。

「漢菓方」經理人黃柏鈞指出，誰說中藥只能苦口良藥？將人蔘、枸杞、椪柑皮等傳統中藥材，融入巧克力、曼陀珠、瑪德蓮等創意點心，吃零食兼養生，既新潮又摩登；傳統手工製鞋品牌 「臻品步件Jill’s」主理人郭承臻指出，中心協助品牌轉型升級，並於西市場、藍晒圖等地展店，尤其導入直噴印刷技術，讓鞋款設計更具彈性，可擁有專屬個人的客製美鞋。

文化局表示，今年文創plus團隊以「品牌企業陪跑」為輔導機制，透過名師講座和分享實戰經驗，讓創業者快速掌握品牌發展、文創應用與經營策略的實戰訣竅，讓品牌不再單打獨鬥。