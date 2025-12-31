台南文化中心整建 演藝廳閉館2年

台南市文化中心文物陳列館、原生劇場近日已閉館，後續展覽等活動將移至一旁立體停車場的第三藝廊，首檔展覽1月17日開幕。（曹婷婷攝）

民國73年啟用的台南市立文化中心，面對設備亟欲更新、空間不敷使用等困境，陸續啟動升級改建，目前步入大規模整建，文物陳列館、原生劇場預計115年底完工，一旁立體停車場規畫作為第三藝廊，115年1月17日將啟用；惟1800席的演藝廳116年1月起閉館近2年，囿於無其他場館可替代，許多大型劇團的演出勢必跳過台南，恐將有2年陣痛期。

台南文化中心長年扮演「文化櫥窗」角色，不僅是表演藝術的重要場域，更陪伴無數家庭與世代累積珍貴城市記憶。文化設施升級是文化局今年度重點工作之一，除已率先完成文化中心西側新建棟工程，近日文物陳列館、原生劇場也已休館搬遷，預計將從115年3月底整修至12月底。至於最晚整建但影響也最大的演藝廳，將從116年1月閉館，預計117年底重新問世。

文化局表示，相較於藝文展覽可移動至歸仁文化中心、新營文化中心，由於台南並無其他可容納如演藝廳這麼多人的場館，客群一旦流失要花更多力氣把觀眾找回來，為此也規畫透過節慶邀演，把大型劇團找進來，「陣痛期不可免，期待更好的空間出現！」

文化局還說，緊鄰文化中心的立體停車場藝文空間今年將試營運，第一檔期展覽長達半年，下半年配合館慶及局內大型展覽再另作策畫，116年起才會開放申請辦展。

文化局專委方敏華還提到，文物陳列館今年底完工問世後，一、二樓各更名為第一、二藝廊，演藝廳樓下展覽空間將取消，展場從舊館延伸到立體停車場第三藝廊，未來新媒材、跨領域作品就很適合搬進第三藝廊，賦予不同空間不同藝術美感的呈現。