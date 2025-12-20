台南文化中心走過41年 預定115年整建

（中央社記者張榮祥台南20日電）走過41年的台南文化中心，承載無數戲劇、舞蹈與表演藝術的文化記憶，今天起推出「Reborn：南火之誕」，以藝術向這座文化地標致意，也為明年整建新篇章留下註記。

節慶主題藝術創作「Reborn：南火之誕」，展期今天起至明年3月3日，每天下午5時至晚間10時點亮台南文化中心星光音樂廣場，讓整建前耶誕記憶深植人心。

南市府文化局指出，台南文化中心整建工程已獲中央核定新台幣3.5億元補助，整建範圍涵蓋演藝廳、藝廊空間格局與設備功能的優化，且擴大地下停車空間及重新設計庭園，也將改善景觀水景、調整藝術作品、規劃步道、植栽美化及夜間照明設施等。

廣告 廣告

文化局人員告訴中央社記者，台南文化中心整建期間，預估休館約1年，但確切時間及細部規劃尚未敲定，未來將統一公開說明。

台南文化中心1984年啟用，以3棟紅色立方體建築為主，主體建築周圍有綠蔭環繞，向來是台南市東區著名地標。（編輯：謝雅竹）1141220