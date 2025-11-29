台南文化獎得主出爐 黃文博、TASO用「文字、樂音」留下美好傳承

台南市副市長葉澤山（左）頒發獎座給第14屆台南文化獎得主黃文博。（文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南藝文界最高榮譽「台南文化獎」，今年個人獎得主為深耕民俗文化研究的黃文博；團體獎為致力推廣古典與跨界音樂藝術的財團法人台灣藝術家交響樂團文化基金會（TASO），29日由副市長葉澤山頒發評定書與獎座給兩位得主，表彰他們以「編織文字與樂音」行動力，為台南文化傳承與發展樹立典範。

台南文化獎頒獎典禮今天於台灣文學館舉行，個人獎得主黃文博是重要民間信仰與民俗研究者，畢生投注於台南及全台民俗、信仰與台語文調查與出版，自民國69年起投入本土田野工作，出版專書超過百冊，並主編文史教材84冊，擔任「南瀛文化研究叢書」及「大台南文化叢書」總編輯，奠定「南瀛學」及「台南學」研究基礎。

黃文博也長期參與中央與地方無形文化資產審議，協助多項民俗，包括「吉貝耍西拉雅族夜祭」、「南鯤鯓五府千歲進香」、「南關線三大廟王醮」等獲國家重要民俗認定；並投入王船信仰調查，留下大量珍貴影像紀錄，被譽為守護台南地方記憶重要文化推手；同時也致力台語文創作，作品曾獲教育部本土語言傑出貢獻獎等肯定。

致力音樂推廣的台灣藝術家交響樂團文化基金會（TASO）是今年台南文化獎團體獎得主。（文化局提供／曹婷婷台南傳真）

團體獎得主台灣藝術家交響樂團文化基金會（TASO），以音樂點亮城市文化為使命，在推廣古典音樂、跨界展演與人才培育方面表現亮眼。自107年起主辦「府城新年音樂會」，已成為台南年度指標音樂盛事。

TASO也策畫多場跨域演出，如《吳興國的戲劇人生》等，展現音樂與戲劇、文學的融合。基金會並積極推廣合唱藝術，成立TNFC台南節慶合唱團、PTFC屏東節慶合唱團及TYC台南少年合唱團，厚植表演藝術能量。112年設立「TASO Orchestra Academy獎學金」提供實務訓練，同年推出「行動代號：路德維希」年度樂季，深化音樂展演模式；113年推動「藝起點亮」偏鄉計畫，將音樂帶入更多角落；今年啟動「巡禮系列－Salut立陶宛」國際交流計畫，拓展文化視野。

今日頒獎典禮安排TASO旗下Bravo青少年樂團演出〈鑼聲若響〉開場，並由TYC台南少年合唱團帶來〈Viva la Musica〉作為中場表演，貫穿典禮主題，營造一場文史與樂音交織的文化盛典，見證文化薪傳的榮耀時刻，整場典禮儀式隆重溫馨。

