台南文化獎得主林智信辭世 享壽90歲

曾獲台南文化獎的藝術家林智信辭世，各界哀悼。（記者趙傳安攝）

記者林雪娟∕台南報導

第六屆台南文化獎得主、台灣重要藝術家林智信三十一日清晨辭世，享壽九十歲，消息傳出，令藝文界與無數敬仰其藝術成就人士深感不捨與哀悼。市長黃偉哲表示，林智信以美學型態保存台灣文化，透過長期海外展覽，藉由其《迎媽祖》與《芬芳寶島》等作品，深刻描繪台灣當代風俗民情，將台灣文化內涵推展至國際，辭世為台灣藝文界重大損失，其藝術長存、精神不滅。

林智信和潘元石、陳輝東為南美會創會元老，並稱「南美會三傑」，三人也是南師校友；三人全數殞落，讓人不捨。《迎媽祖》更是其代表作，耗時二十年完成，世界巡展，其作品也被運作在台南文創商品上。

林智信一九三六年出生於台南歸仁，台南師範學校藝術師範科畢業，數十年來在藝術創作、美術教育及文化外交推展，卓有成就，深耕台灣藝術和文化，為全方位藝術家。其世界最長的版畫《迎媽祖》、巨幅油畫《芬芳寶島》及台灣鄉土木刻版畫等，皆為其在藝術創作代表作。

林智信具豐厚富贍創造力，以各種媒材表現藝術創作，涵蓋雕塑、交趾陶燒、水墨畫、琉璃、版畫和油畫等，其投注豐沛情感，揮灑靈動畫筆和雕刀，藉線條、形象、色彩與明暗，繪刻出台灣民情風土、農村景觀、民間習俗，表現台灣人文景觀，凸顯台灣樸實意象，彰顯台灣精神的力與美。

文化局表示，林智信一生致力藝術和宣揚文化，作育英才，獲獎無數，曾獲榮譽市民及台南文化獎，表彰其在文化藝術更現，其一生投入藝術創作，將深厚人文關懷與對土地情感，化為堅實而動人視覺語言。斯人已遠，然其精神與作品將長久流傳。