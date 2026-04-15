台南文旦連2季受災開花不佳 著果率剩1至2成

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時序邁入4月中旬，本來應該掛滿如蘋果般大小的小文旦，在麻豆的文旦園中卻剩不到幾顆，著果率僅剩1、2成。

麻豆文旦農邱君偉表示，「這邊很多農民就是照我們栽培管理，到2月份開春淹水過後花期就不如預期，都沒開，颱風的風太大去影響到根系，它受傷了，來年沒力氣可以開花結果。」

台南麻豆文旦再度面臨減產危機，主要是去年受到丹娜絲颱風重創，許多文旦樹的根系受損，加上近半年來降雨嚴重偏少，雙重打擊下，文旦樹今年開花狀況慘不忍睹。

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麻豆文旦農李國溢指出，「你像比較弱的樹叢，14級風都撐不住，我背後這邊已經都挖掉了，都被颱風打掉了，預估如果損壞的，差不多剩下1到2成。」

面對產量告急，也有民代偕同農政單位趕往產地關心，後續將進行為期一個月的密切追蹤觀察，最快預計在5月中提出具體的救助方案。

麻豆農會總幹事孫慈敏說明，「這邊園區比較獨立，沒像那邊都相互支撐，獨立的話就是風來了受面就來了，等到2期生理落果是最標準的，所以5月中會再來看一次，如果說真的沒預期好，可能會啟動一些協助他們的一個政策。」

麻豆農會說，受颱風影響較大的文旦園以迎風面為主，基本上大多是減產，而接下來果實也因著果稀疏、營養過度集中，留下的大顆果實，不符合市場偏愛小粒老欉的習慣。為了穩定農民收益，農會已著手規劃收購計畫，未來將大果轉作加工利用，地方與中央正全力備戰，降低產業衝擊。

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